Dos aprehendidos en Wheelwright tras un allanamiento por drogas

Un allanamiento desarrollado durante la noche del miércoles 11 de noviembre en Wheelwright, departamento General López, terminó con dos hombres aprehendidos y el secuestro de plantas de cannabis, material vegetal, teléfonos celulares y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El operativo fue realizado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, en el marco de una causa por presunta tenencia simple de estupefacientes.

La intervención estuvo a cargo del Departamento Operativo, Distrito Melincué, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 9.ª de Wheelwright y del Grupo de Irrupción de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario.





Qué encontraron durante el allanamiento

Según la información oficial, durante la requisa los investigadores secuestraron 14 plantines de cannabis, semillas de marihuana y material vegetal cuyo deshoje arrojó un peso total de 211 gramos.

Además, los efectivos incautaron seis teléfonos celulares, una balanza de precisión, dos picadores, distintos recortes, una tarjeta de memoria y seis cartuchos de diferentes calibres.

Los elementos fueron incorporados a las actuaciones judiciales para su correspondiente análisis. El comunicado no precisa si los dispositivos electrónicos serán sometidos a pericias ni informa el origen de los cartuchos encontrados.

La presencia de estos objetos forma parte de las circunstancias que investiga la Justicia, aunque por sí sola no permite establecer la existencia de una actividad de comercialización de drogas.

Dos hombres quedaron aprehendidos

Como resultado del procedimiento, dos hombres identificados mediante las iniciales N.L. y L.F. fueron trasladados en calidad de aprehendidos a la Comisaría 9.ª de Wheelwright.

La medida fue dispuesta por la fiscal Luciana del Grecco, de la Fiscalía de Melincué, con el objetivo de cumplimentar las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, la información oficial no detalla las edades de los involucrados, si contaban con antecedentes penales ni cuál era su relación con el inmueble allanado.

Tampoco se difundieron declaraciones de los aprehendidos o de sus representantes legales respecto de los hechos investigados.

Cómo continúa la investigación

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Melincué y está vinculada, de acuerdo con la información policial, a la presunta tenencia simple de estupefacientes.

La situación procesal de los dos hombres dependerá de las actuaciones que disponga el Ministerio Público de la Acusación y de los elementos que puedan incorporarse a la investigación.

Por el momento, no se informó sobre nuevas medidas judiciales ni sobre eventuales audiencias relacionadas con el procedimiento.

El allanamiento permitió secuestrar distintos elementos de interés para la causa, mientras continúa la investigación destinada a establecer las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades penales.