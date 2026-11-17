La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos personas en la ciudad de Santa Fe en el marco de la investigación por el femicidio de Jazmín Cañón, de 28 años. El cuerpo de la mujer fue encontrado el lunes 16 de noviembre en una vivienda del barrio General Alvear.

Foto: Redes sociales

El hallazgo ocurrió alrededor del mediodía en una casa ubicada en la calle Córdoba al 2200, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una mujer sin vida. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la víctima presentaba múltiples heridas compatibles con un arma blanca.

El Área Científica Forense de la PDI realizó los peritajes correspondientes y secuestró un cuchillo de cocina, además de otros elementos que podrían ser relevantes para la causa. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia que determinará las circunstancias exactas de la muerte.

En las primeras diligencias, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS), a cargo de la fiscal Vivian Galeano, ordenó la detención de una mujer de 28 años identificada como M. R. Posteriormente, un hombre de 27 años, J. C. S., quien declaró mantener una relación de pareja con la víctima, se presentó espontáneamente y también fue detenido por disposición de la fiscal.

Agentes de la División Homicidios y la Brigada de Femicidios de la Región I realizaron allanamientos en distintos inmuebles de la ciudad. Durante estos procedimientos, secuestraron prendas de vestir que habría utilizado el hombre detenido al momento del hecho, las cuales presentaban manchas compatibles con sangre. Además, incautaron teléfonos celulares y otros objetos que serán analizados para avanzar en la investigación.

La fiscal Galeano continúa con las pesquisas para esclarecer las circunstancias del femicidio y determinar la participación de los detenidos.

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