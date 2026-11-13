Tres detenidos tras allanamientos en barrio Villa Moisés de Venado Tuerto

En la mañana del viernes 13 de noviembre, se realizaron varios allanamientos en el barrio Villa Moisés de Venado Tuerto, en el marco de una investigación judicial por abuso de armas, amenazas y lesiones.

El operativo fue coordinado por la Jefa de la 5ta Zona de Inspección y contó con la participación de personal de las Comisarías 12da, 2da, 14ta y grupos de irrupción del Comando Radioeléctrico.

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Como resultado, se detuvo a un joven de 23 años que estaba requerido por la Justicia. Además, en una de las viviendas allanadas se identificó a una mujer de 31 años, donde se secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y envoltorios con presunto material estupefaciente, presumiblemente cocaína.

Otra mujer de 34 años fue identificada en las inmediaciones del barrio y vinculada a la causa. Tras consultar con el fiscal interviniente, los tres detenidos fueron trasladados a sede policial.

La Justicia imputó al joven por coautoría en abuso de arma de fuego, amenazas calificadas con arma y lesiones leves dolosas. En tanto, a las dos mujeres se les inició causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Los tres permanecen detenidos mientras continúa la investigación.

Búsqueda de mujer desaparecida en Lazzarino

Por otro lado, se activó un protocolo de búsqueda para localizar a María Laura Sía, de 44 años, cuyo último domicilio registrado es en Lazzarino. La mujer desapareció el 28 de octubre y no ha sido localizada desde entonces.

Sía mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura mediana, pesa cerca de 90 kilos, tez blanca, ojos claros, rostro redondo y cabello marrón. No posee tatuajes. Al momento de su desaparición vestía calza negra, remera floreada marrón y alpargatas bordó.

Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita comunicarse con el 911 o la dependencia policial más cercana.

Fuente: parte de prensa oficial.

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