El Paraná llegó a 5,72 metros y superó el nivel de evacuación en Santa Fe

El río Paraná continúa en ascenso y este domingo 15 de noviembre alcanzó los 5,72 metros en el puerto de Santa Fe, superando el nivel de evacuación establecido para la capital provincial. El registro corresponde a las 9 de la mañana y representa un incremento de tres centímetros respecto de la medición de las 6, cuando la altura era de 5,69 metros.

Según los datos atribuidos a Prefectura Naval Argentina, a las 8 el hidrómetro ya había marcado 5,70 metros, valor que coincide con la referencia oficial de evacuación. Una hora después, el río volvió a crecer y quedó dos centímetros por encima de ese límite.

La evolución de las últimas horas confirma que la crecida mantiene su tendencia ascendente y obliga a sostener el seguimiento de las zonas ribereñas, donde el avance del agua puede afectar viviendas, caminos y otros sectores expuestos a inundaciones.

Qué significa alcanzar el nivel de evacuación

En el puerto de Santa Fe, el nivel de alerta está establecido en 5,30 metros, mientras que el de evacuación se ubica en 5,70 metros. Estas referencias permiten a los organismos responsables evaluar la evolución del río y coordinar medidas preventivas.

Alcanzar esa altura no implica una evacuación generalizada ni automática de la población. Las decisiones de traslado dependen de las condiciones particulares de cada sector, la exposición de las viviendas y las evaluaciones de las autoridades competentes.

Por eso, el seguimiento de los registros hidrométricos resulta fundamental para anticipar complicaciones y organizar la asistencia de los vecinos.

Asistencia a familias afectadas por la crecida

La Municipalidad de Santa Fe mantiene operativos de emergencia hídrica en sectores afectados, con tareas de asistencia sanitaria, provisión de elementos esenciales, traslado de vecinos y control de las defensas.

De acuerdo con información difundida este domingo, el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde registraba 202 personas alojadas, correspondientes a 62 familias. Además, continuaban las tareas para ampliar la capacidad de alojamiento mediante nuevos módulos habitacionales.

La situación en otros puertos del Paraná

El comportamiento del río presenta diferencias según la localidad. En Paraná, Diamante y Hernandarias también se registraron alturas superiores a los respectivos niveles de evacuación.

En cambio, otros puntos del curso de agua muestran tendencias estables o se mantienen por debajo de los umbrales de referencia. Esto significa que la situación debe analizarse de manera individual en cada puerto, ya que las escalas hidrométricas no son equivalentes.

Qué puede ocurrir durante los próximos días

El Instituto Nacional del Agua viene advirtiendo sobre la continuidad de la crecida en el tramo medio e inferior del Paraná. Sus proyecciones indican que los niveles podrían permanecer elevados durante las próximas semanas, aunque las estimaciones están sujetas a cambios en las condiciones hidrológicas.

En este contexto, las próximas mediciones serán determinantes para conocer si el río continúa creciendo, comienza a estabilizarse o registra una disminución.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los sectores ribereños y la asistencia a las familias que ya resultaron afectadas por el avance del agua.

Insertar enlace a información sobre la asistencia a familias evacuadas en Alto Verde y las medidas de prevención.