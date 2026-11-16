La Provincia de Santa Fe continúa con la renovación del Parque Regional Sur de Rosario, con un avance del 50% en las obras que buscan recuperar este espacio verde ubicado junto al Arroyo Saladillo. Los trabajos se desarrollan en el marco del Acuerdo Rosario, con una inversión superior a los 10.664 millones de pesos.

El parque, delimitado por las calles Centenario y Hungría, es un área importante para actividades recreativas, deportivas y culturales en el sur de Rosario. Además, cumple un rol ambiental relevante para la ciudad.

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Entre las obras en ejecución se encuentran la construcción de nuevas veredas interiores de hormigón raspinado, dársenas de estacionamiento en las calles perimetrales y la instalación de nuevas luminarias. También se avanzó en la colocación de calles internas de adoquines intertrabados y la instalación de islas de juegos para ampliar las opciones de uso del predio.

La intervención incluye una baranda de contención frente al arroyo Saladillo para mejorar la seguridad en esa zona. Además, ya fueron renovados el núcleo sanitario y el sector de asadores, espacios centrales para los visitantes del parque.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que estas obras reflejan una administración estatal que reinvierte los recursos en infraestructura para los vecinos. Según Enrico, la puesta en valor del parque busca prolongar su vida útil y fortalecer su función como lugar de encuentro para la comunidad del Distrito Sur.

El proyecto fue elaborado en conjunto por la Secretaría de Obras Públicas provincial y la Municipalidad de Rosario. Forma parte de un paquete de intervenciones que también incluye mejoras en el Parque España, el Parque Independencia y el Monumento Nacional a la Bandera.

En este contexto, la Provincia apuesta a la recuperación y mejora de espacios públicos y áreas verdes como elementos clave para la convivencia y la recreación en los barrios rosarinos.

Por otro lado, tras el temporal del viernes, la Empresa Provincial de la Energía informó que restableció el suministro eléctrico en la ciudad en un plazo de 12 a 18 horas y continúa trabajando en las zonas rurales, donde las reparaciones podrían extenderse entre 48 y 72 horas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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