Santa Fe amplía módulos habitacionales por crecida del río Paraná

La Municipalidad de Santa Fe avanza en la construcción de siete módulos habitacionales en el barrio Alto Verde para alojar a familias afectadas por la crecida del río Paraná. Además, esta semana comenzarán a llegar otros 80 módulos, aunque aún no se definió el lugar donde serán instalados.

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Así lo informó el coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad, el domingo 15 de noviembre. Según detalló, ya hay 71 módulos levantados en Alto Verde y se están construyendo siete más que permitirán recibir a familias de la zona de la Vuelta del Paraguayo.

El funcionario confirmó que durante esta semana la Municipalidad empezará a recibir 80 módulos adicionales adquiridos previamente. Sin embargo, la ubicación de estas nuevas estructuras está en evaluación. Las opciones son ampliar el predio de Alto Verde o instalar los módulos en otros sectores de la ciudad, decisión que se tomará en los próximos días según la evolución de la crecida y las necesidades de los vecinos.

Según el último relevamiento municipal, 217 personas permanecen evacuadas en Alto Verde, de las cuales 94 son menores de edad. Hadad indicó que el domingo 15 se trasladaría a cuatro o cinco familias más desde la Vuelta del Paraguayo, luego de un relevamiento realizado por el personal municipal en el barrio. Algunas familias optaron por permanecer en sus casas, mientras que otras solicitaron asistencia para ser alojadas en el centro de evacuados.

Los operativos cuentan con la colaboración del Ejército Argentino, que aporta un vehículo anfibio para acceder a zonas inundadas donde el avance del agua dificulta la circulación.

En cuanto al nivel del río Paraná, la Prefectura Naval midió 5,72 metros en el Puerto de Santa Fe a las 9 horas del domingo 15, superando el nivel de evacuación fijado en 5,70 metros. Hadad aclaró que esta situación no modifica los operativos de asistencia que ya se están realizando. Además, señaló que el ritmo de crecimiento del río se desaceleró, con períodos de estabilidad y aumentos mínimos de un centímetro cada dos horas.

A partir del lunes 16, el Munibús municipal comenzará a trasladar a los niños evacuados hacia sus escuelas, en coordinación con el Gobierno provincial. Paralelamente, los equipos municipales continúan monitoreando zonas como Colastiné Sur, la zona de bañados y Los Alisos en barrio El Pozo, donde hasta el momento no se registraron nuevas complicaciones.

Finalmente, Hadad solicitó donaciones de pallets para acondicionar espacios destinados a las mascotas de las familias evacuadas. También pidió precaución en la circulación por calle Demetrio Gómez debido al movimiento constante de vehículos y personas, y recomendó evitar navegar a alta velocidad para no generar oleaje que pueda afectar las viviendas costeras.

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