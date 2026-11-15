Prisión preventiva para hombre acusado de microtráfico en Venado Tuerto

Un hombre de 30 años quedó en prisión preventiva sin plazo tras ser acusado de vender drogas al menudeo en Venado Tuerto. La medida fue dictada este viernes por la jueza Mariana Vidal en una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe.

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El fiscal a cargo de la investigación, Mauro Menéndez, solicitó la privación cautelar de la libertad del imputado, identificado por las iniciales JJC. Según explicó, la defensa propuso medidas alternativas, pero la magistrada consideró que existían riesgos procesales que justificaban la prisión preventiva, especialmente porque el acusado tiene antecedentes penales condenatorios.

El hecho que motivó la detención ocurrió el jueves por la tarde, cuando policías del Comando Radioeléctrico que patrullaban la esquina de Castelli y Dimmer observaron al hombre circulando en una moto con actitud sospechosa. Al ordenar que detuviera la marcha, el sospechoso intentó escapar, abandonando el vehículo y arrojando un teléfono celular y un envoltorio con cocaína, que luego fueron hallados en un arbusto.

Los efectivos lograron detenerlo en la calle Piacenza, entre Almafuerte y España. En ese lugar le secuestraron otros cinco envoltorios con cocaína.

Al imputado se le atribuyen los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y desobediencia a la autoridad, según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación.