Venado Tuerto: quedó preso tras una persecución y el secuestro de cocaína

Un hombre de 30 años quedó en prisión preventiva en Venado Tuerto, luego de ser detenido durante una persecución policial en la que se secuestraron seis envoltorios con cocaína. La resolución fue adoptada el viernes 13 de noviembre por la jueza Mariana Vidal, a pedido del fiscal Mauro Menéndez, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El imputado, identificado por sus iniciales J. J. C., es investigado por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y desobediencia a la autoridad.

La medida cautelar fue dispuesta sin un plazo determinado, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del acusado.

Una persecución que comenzó en Castelli y Dimmer

Según la reconstrucción presentada por el fiscal Menéndez, el procedimiento comenzó durante la tarde del jueves 12 de noviembre, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban tareas de patrullaje por las inmediaciones de las calles Castelli y Dimmer.

En ese sector, los agentes observaron a un hombre que circulaba en motocicleta y consideraron que su comportamiento justificaba un control policial.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, los uniformados le ordenaron detener la marcha, pero el motociclista no acató la indicación y continuó su recorrido.

Durante la persecución, el sospechoso habría abandonado la motocicleta en la vía pública y seguido su huida a pie.

El fiscal sostuvo que, mientras intentaba alejarse de los policías, el hombre arrojó un teléfono celular y un envoltorio que contenía cocaína. Ambos elementos fueron posteriormente encontrados entre unos arbustos.

La detención y los elementos secuestrados

La persecución finalizó en calle Piacenza, entre Almafuerte y España, donde los efectivos lograron interceptar al sospechoso.

En ese lugar, según informó la Fiscalía, los policías encontraron otros cinco envoltorios con cocaína que estaban en poder del hombre.

De esta manera, el procedimiento permitió secuestrar un total de seis envoltorios con la sustancia, además del teléfono celular descartado durante la huida.

Para los investigadores, la droga estaba destinada a su comercialización al menudeo. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser acreditada durante el proceso judicial.

La información difundida no precisa la cantidad total de cocaína incautada ni detalla otras evidencias relacionadas con una posible actividad de venta.

La Justicia ordenó la prisión preventiva

Durante la audiencia realizada el viernes, el fiscal Mauro Menéndez solicitó que el imputado permaneciera privado de su libertad mientras avanzaba la causa.

El funcionario judicial sostuvo que existían riesgos procesales que justificaban esa decisión. Además, indicó que se tuvo en cuenta un antecedente penal condenatorio del acusado.

Por su parte, la defensa presentó medidas alternativas a la prisión preventiva, aunque no trascendieron los detalles de esa propuesta.

Finalmente, la jueza Mariana Vidal resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva sin plazo.

La resolución no constituye una condena, sino una medida cautelar adoptada durante la investigación.

Cómo continúa la causa

El hombre enfrenta una imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y desobediencia a la autoridad.

La investigación deberá avanzar sobre el material secuestrado y los elementos incorporados al expediente. Mientras tanto, el acusado continuará detenido conforme a la resolución judicial, que podrá ser revisada en los términos previstos por la ley.