Entre el 1 de enero y el 26 de octubre de 2026, el sistema de monitoreo de la Central 911 en la ciudad de Santa Fe registró 255 procedimientos que derivaron en el traslado de 373 personas, según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

El subsecretario de Atención a la Emergencia, Pablo Polito, destacó que estos resultados reflejan un balance positivo en materia de seguridad para el departamento La Capital. Además, señaló que el sistema permitió el secuestro de armas de fuego, armas blancas, réplicas de armas, vehículos y otros elementos relacionados con delitos.

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Polito explicó que el sistema combina la observación de cámaras de videovigilancia con el trabajo de los efectivos policiales en el territorio. Esto facilita la detección de situaciones sospechosas y la orientación para la intervención, incluso cuando los involucrados se desplazan fuera del alcance visual de las cámaras.

De los procedimientos registrados, 84 fueron iniciados a partir de detecciones realizadas por los operadores de cámaras, lo que derivó en el traslado de 129 personas, entre ellas 116 hombres y 14 mujeres. En estos casos se secuestraron siete armas de fuego, 15 armas blancas, una réplica de arma, dos elementos vinculados con estupefacientes, un elemento de aire comprimido, 22 objetos de distinta naturaleza y ocho vehículos.

El funcionario destacó que la incorporación de tecnología y cámaras es parte del Plan de Seguridad Pública y que la ciudad cuenta actualmente con 1.600 cámaras, con la intención de sumar 1.000 más antes de fin de año. Según Polito, esto convierte a Santa Fe en una de las ciudades con mayor cobertura de monitoreo del país.

Además, señaló que el sistema 911 ahora se utiliza como una herramienta preventiva, alentando a la población a llamar ante la presencia de personas o vehículos sospechosos, no solo cuando ya ocurrió un hecho delictivo. "Intentamos impulsar que la gente tome parte y llame ante una sospecha, que no sienta que molesta", afirmó.

Por otro lado, Polito destacó que el tiempo de respuesta del 911 en la ciudad es de entre cinco y seis minutos y medio, uno de los mejores del país, lo que permite una intervención rápida y efectiva.

En un caso reciente, un hombre de 39 años fue aprehendido en barrio Las Flores tras ser denunciado por atacar a su pareja. La rápida actuación policial fue posible gracias a un llamado al 911.

Los registros de este año muestran una disminución en la cantidad de procedimientos respecto al mismo período de 2025, aunque no se detallaron cifras exactas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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