Condenan a hombre por violencia de género y robos en Reconquista

Un hombre de 28 años fue condenado a siete años de prisión en Reconquista por delitos cometidos en un contexto de violencia de género y por robos contra la propiedad.

La sentencia fue dictada por la jueza Claudia Bressán durante un juicio oral realizado en los tribunales de esa ciudad. El condenado es Isaías Héctor Camargo, quien fue representado en el proceso por los fiscales Sebastián Marichal y Eduardo Sequeira Alegre, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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Según indicaron los fiscales, los hechos investigados ocurrieron entre noviembre de 2023 y junio de 2025. La víctima principal fue la expareja de Camargo y también un hombre que era pareja de ella en ese momento. Ambos fueron agredidos físicamente y amenazados de muerte, según detallaron los representantes del MPA.

Además de las agresiones, Camargo fue condenado por delitos contra la propiedad. En total, se le atribuyeron cinco hechos ilícitos relacionados con hurtos y un robo. El último incidente ocurrió en la madrugada del 14 de junio de 2025, cuando Camargo y otro hombre no identificado sustrajeron un teléfono celular y un reloj a una persona que se encontraba dentro de su vehículo estacionado cerca de la capilla del barrio La Cortada.

En cuanto a las calificaciones penales, Camargo fue declarado autor de lesiones leves agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género, coautor de lesiones leves agravadas, y autor de lesiones leves y amenazas. También fue condenado por la autoría de cuatro hurtos y la coautoría de un robo.

Los fiscales valoraron la resolución de la jueza Bressán y destacaron la importancia de la condena en un caso que combina violencia de género y delitos contra la propiedad.

Fuente: parte de prensa oficial.