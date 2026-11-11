Condenan a hombre por hurto y fuga en Comisaría de Rufino

Un hombre de 25 años fue condenado a un año de prisión efectiva por el hurto de una bicicleta y por intentar fugarse de la Comisaría Tercera de Rufino. La sentencia fue dictada por la jueza Lorena Garini tras un juicio abreviado realizado en los tribunales locales.

El condenado, identificado como José Manuel Roldán, fue declarado reincidente y la pena también se fundamentó en el intento de evasión ocurrido mientras estaba alojado en la dependencia policial.

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El fiscal Mauro Menéndez, a cargo de la investigación, detalló que el hurto ocurrió el martes 21 de abril alrededor de las 16:30 en el Colegio Bernardino Rivadavia, ubicado en calle Santa Rosa al 200. Roldán ingresó a pie al patio del establecimiento y sustrajo una bicicleta rodado 29, que luego fue recuperada y devuelta a su propietaria.

Tras su detención, Roldán quedó alojado en la Comisaría Tercera. Al día siguiente, el miércoles 22 de abril, forzó una abertura en el patio de los calabozos, accedió al techo de la comisaría y escapó hacia la calle. El personal policial inició una persecución y logró detenerlo en una vivienda ubicada en calle Bolívar, casi en la intersección con América, donde intentó esconderse.

El fiscal Menéndez explicó que Roldán fue condenado por los delitos de hurto, evasión y resistencia a la autoridad. La investigación y la representación del Ministerio Público de la Acusación en la audiencia estuvieron a cargo del mismo fiscal.

La condena se resolvió en el marco de un proceso abreviado, que permitió una rápida definición del caso en los tribunales de Rufino.

Fuente: parte de prensa oficial.

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