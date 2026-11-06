Condenan a hombre por robo a adulto mayor en Rafaela

Un hombre de 35 años fue condenado a dos años de prisión efectiva por robarle a un adulto mayor en Rafaela, departamento Castellanos. La sentencia fue dictada el viernes 6 de noviembre por el juez Javier Bottero, tras un juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad.

El condenado fue identificado como Cristian Matías Romero, quien además fue declarado reincidente debido a antecedentes penales previos. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Lorena Korakis.

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El hecho ocurrió el lunes 15 de diciembre de 2025, alrededor de las 14:00, en una vivienda ubicada en Crucero General Belgrano al 300. Según la fiscal, Romero había acordado con la víctima realizar un trabajo de jardinería en ese horario.

Cuando llegó al domicilio, Romero pidió una escoba y, al ingresar junto con el propietario, cerró la puerta y comenzó a exigirle dinero. Ante la negativa del hombre, lo atacó con golpes de puño hasta lograr sustraer 29.000 pesos en efectivo y un juego de llaves.

Antes de retirarse, encerró a la víctima en un baño. La persona afectada pudo salir por sus propios medios y pidió ayuda a un familiar.

Romero reconoció su responsabilidad en el robo y aceptó la calificación penal, el monto sustraído y la modalidad de cumplimiento de la pena. La hija de la víctima también dio su consentimiento para que el proceso se resolviera mediante juicio abreviado.

Fuente: parte de prensa oficial.