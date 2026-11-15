Centro de rehabilitación santafesino busca nuevo inmueble en Rosario
El domingo 15 de noviembre, un centro de rehabilitación y entrenamiento con tres sedes en la provincia de Santa Fe anunció que está próximo a concretar la adquisición de un inmueble histórico ubicado en un barrio de Rosario. La institución, que cuenta con un gimnasio con cientos de socios y mantiene una alianza con un sanatorio local, fue fundada por dos amigos que se conocieron en la facultad.
Foto: Redes sociales
El proyecto de expansión apunta a consolidar la presencia del centro en la ciudad de Rosario, donde planean desarrollar nuevas actividades y servicios vinculados a la rehabilitación física y el entrenamiento personalizado. La operación para adquirir el edificio está en su etapa final, según indicaron desde la organización.
El centro ya opera en tres sedes distribuidas en la provincia, lo que le permite atender a una amplia cantidad de usuarios con diferentes necesidades de salud y acondicionamiento físico. La alianza con un sanatorio refuerza su perfil profesional y la calidad de los servicios que ofrecen.
Con esta nueva incorporación, la institución busca ampliar su capacidad y mejorar la infraestructura para brindar atención integral a sus socios y pacientes. Los detalles sobre el inmueble histórico y el barrio rosarino donde se encuentra no fueron precisados.
En este marco, el centro continúa consolidando su crecimiento en la región, con un enfoque en la rehabilitación y el entrenamiento, y con la intención de fortalecer su vínculo con la comunidad local.
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