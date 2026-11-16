La Policía Federal llevó a cabo el jueves 12 de noviembre un operativo en Funes que terminó con la detención de Santino Alvarado, de 21 años, hijo del reconocido narcotraficante Esteban Alvarado, actualmente alojado en la cárcel federal de máxima seguridad de Ezeiza.

Foto: Redes sociales

Este procedimiento forma parte de una investigación que incluyó 38 allanamientos en Rosario y sus alrededores, el secuestro de once vehículos y un arsenal de armas. Además, once personas fueron indagadas por asociación ilícita, entre ellas Esteban Alvarado, señalado por los fiscales como el jefe de la organización.

El origen de la causa se remonta al 10 de marzo de 2023, cuando Esteban Alvarado intentó fugarse del penal de Ezeiza mediante un helicóptero. La maniobra fue frustrada y derivó en la intervención de líneas telefónicas que permitieron a los fiscales federales Diego Iglesias, Matías Scilabra (Procunar), Diego Velasco y Juan Argibay Molina (Procelac) reunir las pruebas para avanzar con la investigación.

El plan de fuga contemplaba aterrizar un helicóptero Robinson R44 en el patio del penal para extraer a Alvarado. La aeronave fue adquirida en España y ensamblada en un hangar de Concepción del Uruguay. Sin embargo, el piloto, un vecino de Venado Tuerto identificado como Silva, desistió de la operación por temor a las consecuencias una vez liberado Alvarado.

En una entrevista publicada en enero de 2024, Esteban Alvarado confirmó la existencia del plan y mencionó que un joven de Venado Tuerto, Matías Álvarez, fue quien lo contactó con un abogado que lo visitó en Ezeiza. Álvarez está detenido en Marcos Paz, mientras que el abogado, Antonio Di Benedetto, está preso en Piñero por otra causa judicial.

El piloto Silva, con antecedentes en Venado Tuerto por un secuestro exprés y robo, fue visto en audiencias judiciales relacionadas con la causa Megaestafa Inmobiliaria 1, donde se vinculó con Di Benedetto. Según reconstrucciones periodísticas, Silva habría ingresado al régimen de testigos protegidos, aunque esta condición no fue confirmada oficialmente.

Familiares del piloto cuentan con custodia policial, que incluso se extiende a la puerta de una escuela local, donde agentes acompañan a dos alumnos durante el ingreso y la salida, una situación que refleja el impacto local de esta investigación.

Este operativo demuestra que la detención de un líder narco no implica el desmantelamiento inmediato de la estructura criminal. Además, pone en evidencia la importancia de seguir las investigaciones más allá de los hechos iniciales, ya que la causa actual nació de una fuga frustrada que involucró a varios venadenses y que continúa generando repercusiones judiciales y policiales en la región.

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