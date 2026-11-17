Gustavo Bianco, un vecino de 60 años de Venado Tuerto, logró mejorar su calidad de vida tras una cirugía compleja de columna realizada en Buenos Aires. La intervención se llevó a cabo luego de varios años de padecer dolor crónico por artrosis vertebral y complicaciones derivadas de operaciones anteriores.

Foto: Redes sociales

El diagnóstico inicial de Bianco se produjo a los 55 años, cuando le detectaron artrosis en las vértebras, una condición que provocaba compresión de las fibras nerviosas. En 2021 fue operado en Rosario, pero presentó un hematoma postquirúrgico que requirió una segunda operación de urgencia a las 48 horas. Aunque pudo volver a caminar tras meses de rehabilitación, desarrolló un síndrome de cola de caballo que le causó discapacidad en el pie izquierdo y un dolor constante e invalidante.

En marzo de este año, Gustavo fue sometido a una tercera intervención en Venado Tuerto que solo le brindó alivio temporal. Ante esta situación, su familia decidió consultar a especialistas en la Clínica Bazterrica de Buenos Aires. Allí, cirujanos de columna realizaron una descompresión y fijación entre las vértebras L3 y L4, una operación calificada como "el desafío del año" por su complejidad.

Los costos de traslado y la estadía de 16 días en un departamento adaptado superaron los 2.500.000 pesos. Para afrontar estos gastos, su esposa Gabriela De Stefano, sus tres hijas y amigos organizaron una rifa solidaria que movilizó a la comunidad local.

En declaraciones a LT29 Radio Venado Tuerto, Gustavo Bianco expresó que se encuentra "bárbaro" y que, aunque persisten molestias propias del postoperatorio, el dolor agudo que lo afectaba diariamente desapareció por completo. Actualmente, camina diariamente junto a su esposa y planea retomar la kinesiología para fortalecer su musculatura.

Tanto Gustavo como Gabriela manifestaron su agradecimiento por el apoyo económico y el afecto recibido de familiares, amigos y vecinos. Además, destacaron la importancia de acudir a profesionales especializados y la valentía necesaria para aceptar ayuda en momentos difíciles.

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