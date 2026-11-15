Psicóloga explica la compleja relación entre depresión y suicidio

La psicóloga Anabella Serventi se refirió el domingo 15 de noviembre a la relación entre depresión y suicidio, un vínculo que suele generar confusiones. En una entrevista, explicó que no todas las personas con conductas suicidas padecen depresión ni todos los diagnosticados con depresión tienen riesgo de suicidio.

Foto: Redes sociales

Serventi señaló que las conductas suicidas pueden surgir en contextos de crisis agudas o situaciones de vulnerabilidad que no necesariamente implican una patología previa. Factores como la desesperanza, la soledad no deseada y la sensación de no encontrar alternativas frente al sufrimiento pueden intervenir en estos casos.

La especialista destacó que el suicidio es un fenómeno multifactorial, influido por crisis económicas, sociales y culturales. También mencionó la comparación social, la soledad y el aumento de las apuestas online como elementos que afectan a distintas edades y pueden generar vulnerabilidad.

Según Serventi, el silencio y la falta de redes de contención agravan las situaciones de crisis. "El suicida no se quiere morir, quiere dejar de sufrir y no sabe cómo", afirmó, subrayando la necesidad de comprender el sufrimiento sin juzgar ni minimizar.

La psicóloga expresó preocupación por el crecimiento de la soledad no deseada y la pérdida de espacios comunitarios, que se profundizó tras la pandemia. Propuso recuperar centros culturales y actividades barriales para reconstruir vínculos y generar espacios para compartir experiencias.

En este marco, destacó el rol de las escuelas en la prevención, no solo por su función educativa sino también por su capacidad para construir comunidad. Sugirió transformar las reuniones de padres en espacios de intercambio donde se puedan compartir preocupaciones y cambios en el comportamiento de los niños.

Serventi también indicó que familiares y amigos pueden identificar señales de alerta, como aislamiento, abandono de actividades, cambios en los vínculos, expresiones de desesperanza, descuido personal, alteraciones en el sueño y la alimentación, y regalar pertenencias significativas. Sin embargo, advirtió que no todas las personas muestran señales visibles.

Recomendó superar preguntas automáticas y fomentar conversaciones genuinas, con frases que expresen disponibilidad y acompañamiento concreto. Señaló que escuchar a alguien en crisis no requiere formación profesional, aunque la intervención clínica corresponde a especialistas.

Finalmente, recordó que los hospitales públicos deben recibir a personas en crisis, incluso si no son centros especializados en salud mental. En Santa Fe, quienes atraviesen una crisis pueden comunicarse con el 107, acudir a la guardia de cualquier hospital público o llamar a la línea gratuita 0800 345 1435 del Centro de Asistencia al Suicida.

El mensaje central de Serventi es que no hay que esperar a tener una explicación completa del sufrimiento para acercarse a alguien. Escuchar, preguntar, acompañar y facilitar el acceso a profesionales puede marcar la diferencia en la prevención del suicidio.

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