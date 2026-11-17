Ciudad de Buenos Aires lanza incentivo fiscal para medianas inversiones
El martes 17 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires implementó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMICABA), una medida destinada a facilitar la inversión de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) mediante beneficios fiscales y financieros.
Foto: Redes sociales
El programa permite a las empresas descontar hasta el 25% del monto invertido como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Además, ofrece exenciones en el Impuesto de Sellos, el ABL y el impuesto inmobiliario, junto con una línea de crédito preferencial otorgada por el Banco Ciudad.
Según el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el régimen apunta a promover el desarrollo económico con reglas claras y simplificar los trámites para quienes invierten. Destacó que el plan prioriza proyectos ubicados en el sur de la Ciudad y el Microcentro, zonas estratégicas donde se impulsan sectores como la tecnología, la inteligencia artificial y la biotecnología.
Por ejemplo, una microempresa que invierta 125.000 dólares en renovación de maquinaria podría obtener un incentivo económico equivalente a más de 46 millones de pesos, lo que representa una reducción del 58% en Ingresos Brutos durante 24 meses. En otro caso, un depósito robotizado con una inversión de 800.000 dólares recibiría un respaldo cercano a 297 millones de pesos, con un beneficio fiscal del 131% en el mismo impuesto.
El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, señaló que el régimen busca acompañar a las PyMEs y emprendedores, generando un marco que facilite la inversión, la producción y el empleo.
El RIMICABA está orientado a sectores como tecnología de la información, inteligencia artificial, biotecnología, economía verde, industrias creativas, educación tecnológica, hotelería sustentable, logística inteligente, construcción sustentable y servicios profesionales de alto valor agregado.
El trámite para acceder a los beneficios es 100% digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), lo que reduce la burocracia y garantiza transparencia.
El régimen cuenta con un cupo fiscal de 300.000 millones de pesos para movilizar capitales privados y se enmarca en una política de reducción de impuestos y simplificación administrativa que, según el Gobierno porteño, incluye la eliminación de cargos administrativos y la incorporación de más policías y médicos.
El plan busca posicionar a Buenos Aires como un lugar atractivo para la inversión y el desarrollo productivo, especialmente en áreas estratégicas para el crecimiento económico y tecnológico.
La implementación del RIMICABA es parte de una serie de medidas orientadas a fortalecer el sector privado y promover la inversión en la Ciudad de Buenos Aires.
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