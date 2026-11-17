El martes 17 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires implementó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMICABA), una medida destinada a facilitar la inversión de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) mediante beneficios fiscales y financieros.

Foto: Redes sociales

El programa permite a las empresas descontar hasta el 25% del monto invertido como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Además, ofrece exenciones en el Impuesto de Sellos, el ABL y el impuesto inmobiliario, junto con una línea de crédito preferencial otorgada por el Banco Ciudad.

Según el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el régimen apunta a promover el desarrollo económico con reglas claras y simplificar los trámites para quienes invierten. Destacó que el plan prioriza proyectos ubicados en el sur de la Ciudad y el Microcentro, zonas estratégicas donde se impulsan sectores como la tecnología, la inteligencia artificial y la biotecnología.

Por ejemplo, una microempresa que invierta 125.000 dólares en renovación de maquinaria podría obtener un incentivo económico equivalente a más de 46 millones de pesos, lo que representa una reducción del 58% en Ingresos Brutos durante 24 meses. En otro caso, un depósito robotizado con una inversión de 800.000 dólares recibiría un respaldo cercano a 297 millones de pesos, con un beneficio fiscal del 131% en el mismo impuesto.

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, señaló que el régimen busca acompañar a las PyMEs y emprendedores, generando un marco que facilite la inversión, la producción y el empleo.

El RIMICABA está orientado a sectores como tecnología de la información, inteligencia artificial, biotecnología, economía verde, industrias creativas, educación tecnológica, hotelería sustentable, logística inteligente, construcción sustentable y servicios profesionales de alto valor agregado.

El trámite para acceder a los beneficios es 100% digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), lo que reduce la burocracia y garantiza transparencia.

El régimen cuenta con un cupo fiscal de 300.000 millones de pesos para movilizar capitales privados y se enmarca en una política de reducción de impuestos y simplificación administrativa que, según el Gobierno porteño, incluye la eliminación de cargos administrativos y la incorporación de más policías y médicos.

El plan busca posicionar a Buenos Aires como un lugar atractivo para la inversión y el desarrollo productivo, especialmente en áreas estratégicas para el crecimiento económico y tecnológico.

La implementación del RIMICABA es parte de una serie de medidas orientadas a fortalecer el sector privado y promover la inversión en la Ciudad de Buenos Aires.

Notas relacionadas