Santa Fe registró 75 casos confirmados o probables de leptospirosis durante 2026, según los últimos datos epidemiológicos difundidos. El informe sanitario indica que entre la semana 1 y la 34 del año fueron notificadas 581 personas con sospecha de la enfermedad.

Del total de casos clasificados como confirmados o probables, el 55% requirió internación, un dato que las autoridades sanitarias consideran relevante para evaluar la evolución clínica y la necesidad de atención hospitalaria.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa producida por bacterias del género Leptospira. Su transmisión puede producirse cuando una persona entra en contacto con agua, barro o suelo contaminado con orina de animales infectados, principalmente roedores, aunque también puede involucrar a otras especies.

Según especialistas sanitarios, las condiciones ambientales posteriores a lluvias intensas pueden favorecer la circulación de la bacteria, especialmente en zonas donde existe acumulación de agua o contacto frecuente con terrenos contaminados.

Los registros de 2026 muestran una variación respecto de años anteriores. Durante el mismo período de 2024 se habían contabilizado 61 casos confirmados o probables, mientras que en 2025 la cifra había sido de 39.

En los registros anuales, Santa Fe notificó 1.204 casos durante 2024, con 73 confirmados o probables. En 2025 fueron 938 las notificaciones y 66 los casos confirmados o probables.

Uno de los episodios que volvió a poner el foco sobre la enfermedad ocurrió en enero de este año, cuando un joven de 29 años oriundo de Las Toscas falleció luego de presentar síntomas compatibles con leptospirosis. Según la información difundida, había consultado inicialmente por fiebre, dolores musculares, cefalea, molestias abdominales, náuseas y vómitos, y posteriormente fue derivado al Hospital Central de Reconquista.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con cuadros gripales e incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general y dolores musculares. En casos más avanzados pueden aparecer complicaciones renales, hepáticas o respiratorias.

Por este motivo, los equipos sanitarios recomiendan realizar una consulta médica ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente cuando existió contacto con agua estancada, barro, animales o ambientes considerados de riesgo.

Además, las medidas preventivas incluyen evitar el contacto directo con aguas posiblemente contaminadas, utilizar elementos de protección en tareas rurales y mantener condiciones adecuadas de higiene y control de roedores.

Las autoridades sanitarias continuarán con la vigilancia epidemiológica para evaluar la evolución de los casos y determinar si la tendencia registrada durante 2026 se mantiene en las próximas semanas.