El lunes por la tarde, la localidad de Fuentes, en el departamento San Lorenzo, recibió una ambulancia 0km destinada a reforzar la red de emergencias y traslados sanitarios en la región.

El acto fue encabezado por la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, junto al presidente comunal de Fuentes, Sebastián Heredia, la diputada provincial Silvana Di Stéfano y la directora del SAMCo local, Belén Sartorio.

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Esta incorporación forma parte de un plan provincial que contempla la compra de 103 ambulancias nuevas para el sistema de emergencias SIES 107, dependiente de la Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes (Seliar). Con esta entrega, la provincia completó 277 vehículos sanitarios incorporados en los últimos dos años, con una inversión superior a los 27.000 millones de pesos.

La ministra Ciancio destacó que la renovación de la flota responde a criterios sanitarios para garantizar traslados adecuados según la complejidad de cada paciente. Además, señaló que en gestiones anteriores las ambulancias solían tener fallas o falta de equipamiento, situación que, según dijo, ha cambiado con la actual administración.

"Esta ambulancia llega a Fuentes porque entendemos que acá existe un equipo que va a tener una herramienta más de trabajo. La ambulancia, si no está el equipo, no sirve de nada", afirmó la ministra. También resaltó la importancia de fortalecer tanto los grandes hospitales regionales como los centros de salud de localidades más pequeñas.

Por su parte, el presidente comunal Sebastián Heredia valoró el apoyo del Ministerio de Salud y de la diputada Di Stéfano para mejorar los servicios sanitarios locales. "Para nosotros es una emoción recibir esta ambulancia no solo por la unidad en sí, sino por todo el trabajo que hay detrás", expresó.

La diputada Silvana Di Stéfano destacó que con esta entrega ya son tres las ambulancias destinadas al departamento San Lorenzo y consideró que la inversión en salud pública es fundamental para mejorar la calidad de vida de la población.

Finalmente, la directora del SAMCo de Fuentes, Belén Sartorio, subrayó el rol estratégico del efector dentro de la red regional y señaló que la nueva ambulancia permitirá mejorar el traslado de pacientes y brindar soporte a otras localidades cuando sea necesario.

El acto se realizó en la Escuela N° 275 Manuel Belgrano, donde también se desarrolló una propuesta artística y pedagógica para promover la importancia de la inmunización entre los niños.

Además de Fuentes, las nuevas ambulancias serán destinadas a localidades como Labordeboy, San Eduardo, Teodelina, Chañar Ladeado y Venado Tuerto, en el marco del plan provincial de renovación de la flota sanitaria.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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