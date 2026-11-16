La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec) filial Venado Tuerto organizó el domingo 15 de noviembre la tradicional Caminata Rosa 5K en el Parque Municipal. La jornada reunió a más de 250 participantes que adquirieron kits y remeras oficiales para apoyar la campaña de concientización sobre la prevención del cáncer.

Foto: Redes sociales

Liliana Albornoz, presidenta de Lalcec Venado Tuerto, destacó que el objetivo principal es promover la realización de controles médicos a tiempo. Albornoz compartió su experiencia personal con la enfermedad, que la motivó a involucrarse en la institución: “Con el cáncer venimos uno a uno. El primero fue mi hijo, que está bien, y mi marido no pudo ser. Quedé viuda ya por jubilarme y dije: me voy a dedicar a que otro no pase por eso. Haciendo los controles todo se puede”.

El evento, que había sido postergado dos veces por mal clima, finalmente contó con un día favorable para la largada. La recaudación permitirá financiar mamografías para mujeres de entre 40 y 50 años sin obra social en centros privados, mientras que el Hospital Alejandro Gutiérrez cubre los estudios para mujeres mayores de 50 años. Además, los fondos se destinarán a reparaciones en la sede social de Lalcec.

Durante el cierre, se realizó la rifa de una bicicleta cuyo premio fue para el grupo Oncoamigas, que planea usarlo para fabricar pelucas solidarias y organizar su Encuentro 2027.

Albornoz resaltó que la atención médica gratuita que ofrece Lalcec está disponible para quienes no cuentan con cobertura social o atraviesan dificultades económicas. Los consultorios ginecológicos y de Papanicolaou funcionan los jueves con turnos digitalizados. La próxima campaña gratuita será el 3 de diciembre, con controles de lunares y prevención de cáncer de piel a cargo de la Dra. Mercedes Correa Luna, en colaboración con La Roche-Posay.

En el marco del Día Internacional del Hombre, que se conmemora el 19 de noviembre, la presidenta de Lalcec hizo un llamado a los varones para que se realicen chequeos prostáticos y controles de salud integral, destacando la importancia de la prevención para la salud familiar.

Lalcec Venado Tuerto cumple 57 años desde su fundación en 1969. La institución funciona principalmente con voluntarios y no recibe subsidios gubernamentales fijos, por lo que invita a la comunidad a sumarse como socios solidarios con aportes mensuales, bimestrales o anuales.

La atención presencial se brinda los lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 11:30 en Italia y Maipú. Los turnos y consultas pueden solicitarse vía WhatsApp al 3462 328348.

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