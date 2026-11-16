El martes 17 de noviembre, de 10 a 12, el Gobierno de Venado Tuerto ofrecerá una charla abierta sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). La actividad se desarrollará en el SUM del Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Falucho y Vuelta de Obligado.

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La charla, titulada “EPOC, diagnóstico y tratamiento precoz para una mejor calidad de vida”, estará a cargo de la médica neumonóloga Daniela Bustos, integrante del equipo interdisciplinario de cesación tabáquica del CIC.

La EPOC es una enfermedad pulmonar progresiva que dificulta la respiración e incluye afecciones como bronquitis crónica y enfisema. Entre sus síntomas principales se encuentran la tos crónica, a veces con flema, la falta de aire al realizar esfuerzos (disnea), sibilancias o ruidos al respirar y opresión en el pecho.

Las causas más frecuentes de esta enfermedad son el tabaquismo, la exposición al humo de leña, la contaminación del aire y la inhalación de polvos o químicos en el ámbito laboral.

El diagnóstico temprano es fundamental y se realiza mediante una espirometría, por lo que se recomienda la consulta médica ante la presencia de síntomas.

El Día Mundial de la EPOC se conmemora cada tercer miércoles de noviembre, que en 2026 será el 18 de noviembre. Esta fecha busca promover la prevención, el diagnóstico precoz y el cuidado de la salud respiratoria en la población.

En este marco, la charla organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano de Venado Tuerto apunta a informar y sensibilizar a la comunidad sobre esta enfermedad y las opciones de tratamiento disponibles.

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