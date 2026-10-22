Olvidar dónde quedaron las llaves, no recordar un nombre o necesitar unos segundos para recuperar una información son situaciones que pueden presentarse con el paso de los años. Sin embargo, cuando estos episodios se vuelven frecuentes y comienzan a afectar la vida cotidiana, es importante prestarles atención.

El Alzheimer es la causa más común de demencia en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), representa entre el 60% y el 70% de los casos y puede comprometer progresivamente la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la capacidad de realizar actividades habituales.

Aunque la enfermedad se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años, los organismos sanitarios aclaran que la demencia no constituye una consecuencia inevitable del envejecimiento.

Cuáles son las primeras señales de alerta

Los problemas para recordar información reciente suelen encontrarse entre las manifestaciones iniciales del Alzheimer. Una persona puede olvidar conversaciones, repetir varias veces una pregunta o tener dificultades para recordar acontecimientos ocurridos poco tiempo antes.

También pueden aparecer otros cambios que no están directamente relacionados con la memoria:

Desorientarse en lugares conocidos o perder la noción del tiempo.

Tener dificultades para encontrar palabras durante una conversación.

Experimentar problemas para organizar actividades, cocinar o administrar dinero.

Guardar objetos en lugares inusuales y no recordar dónde quedaron.

Presentar modificaciones persistentes en el comportamiento, el estado de ánimo o la personalidad.

Estas manifestaciones no aparecen necesariamente al mismo tiempo ni tienen la misma intensidad en todas las personas.

Cómo diferenciar el Alzheimer del envejecimiento habitual

Una de las principales diferencias está relacionada con la frecuencia de los episodios y sus consecuencias.

Olvidar ocasionalmente una palabra y recordarla después puede formar parte de los cambios habituales asociados con la edad. En cambio, perder repetidamente información reciente o dejar de poder realizar tareas conocidas puede indicar la necesidad de una evaluación.

El punto central es observar si existe una pérdida progresiva de capacidades que anteriormente estaban conservadas.

Además, no todos los problemas de memoria son consecuencia del Alzheimer. Algunas alteraciones pueden relacionarse con trastornos del sueño, depresión, efectos secundarios de medicamentos, deficiencias nutricionales u otras enfermedades que requieren tratamientos diferentes.

Cuándo consultar y cómo se realiza el diagnóstico

Ante cambios persistentes en la memoria, el razonamiento, el lenguaje o la conducta, se recomienda solicitar una consulta médica.

La evaluación puede incluir entrevistas con la persona y sus familiares, pruebas cognitivas, examen neurológico, análisis de laboratorio y, cuando corresponde, estudios por imágenes.

El objetivo es determinar el origen de los síntomas y descartar otras causas posibles. Detectar tempranamente una alteración permite acceder a orientación profesional, planificar cuidados y evaluar las alternativas de tratamiento disponibles.

Qué hábitos pueden ayudar a reducir el riesgo

La OMS señala que determinados hábitos pueden contribuir a disminuir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

Entre las recomendaciones se encuentran realizar actividad física regularmente, mantener una alimentación equilibrada, evitar el tabaquismo y el consumo perjudicial de alcohol, y conservar vínculos sociales y actividades que estimulen el pensamiento.

También resulta importante controlar la presión arterial, la diabetes, el colesterol y otros factores de riesgo cardiovascular, además de atender los problemas auditivos.

Si bien estas medidas no garantizan la prevención del Alzheimer, forman parte de las estrategias recomendadas para cuidar la salud cerebral.

Reconocer los cambios y consultar oportunamente permite investigar sus causas sin asumir que todos los olvidos son normales ni considerar que necesariamente responden a una enfermedad neurodegenerativa.