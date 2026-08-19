El Ministerio de Salud de la Nación mantiene la vigilancia epidemiológica sobre el dengue luego de que durante la semana epidemiológica 31 de 2026 se notificaran 77 nuevos casos sospechosos en Argentina.

Del total informado, 47 fueron descartados mientras que otros 30 permanecen bajo estudio, de acuerdo con los datos difundidos en el Boletín Epidemiológico Nacional.

La semana analizada marcó además el comienzo de la temporada epidemiológica 2026/2027. Según el reporte oficial, hasta el momento ninguno de los casos correspondientes a este nuevo período fue confirmado como positivo.

Las autoridades sanitarias indicaron que la situación actual presenta un escenario de bajo riesgo y que los indicadores sugieren una posible interrupción de la transmisión viral. De todas maneras, se mantiene una vigilancia intensificada junto con las distintas jurisdicciones para detectar eventuales casos y anticipar cambios en el escenario epidemiológico.

También investigan casos de chikungunya

El informe nacional detalló además que durante la primera semana de la nueva temporada fueron notificados 20 casos sospechosos de fiebre chikungunya.

Dos de ellos fueron clasificados como probables y corresponden a la provincia de Salta, mientras que los otros 18 continúan bajo estudio.

El Ministerio de Salud trabaja actualmente con las provincias en el análisis definitivo de la temporada 2025/2026, cuyos resultados serán publicados próximamente.

Para Santa Fe y el sur provincial, el seguimiento resulta relevante de cara a los próximos meses, cuando la vigilancia y las medidas de prevención vuelven a ocupar un lugar central frente a las enfermedades transmitidas por mosquitos.