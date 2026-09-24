La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el territorio argentino los productos para administración en humanos que declaren contener “retatrutide” o “retatrutida”, una sustancia que actualmente se encuentra en etapa de investigación clínica.

La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 6140/2026 y comprende el uso, comercialización, publicación y distribución de todos los lotes, tamaños y presentaciones de estos productos. La restricción también alcanza expresamente a las plataformas de venta electrónica.

Según informó el organismo sanitario, la intervención se inició a partir de una denuncia recibida por correo electrónico. En ella se advertía sobre dos enlaces web mediante los cuales se ofrecían, entre otros artículos, productos que declaraban contener retatrutida.

ANMAT precisó que actualmente no existen especialidades medicinales comercializadas en Argentina que contengan esta sustancia. El compuesto continúa bajo investigación clínica por sus potenciales efectos en pacientes con diabetes tipo 2 y dificultades para controlar la glucemia.

La prohibición permanecerá vigente hasta que los productos eventualmente obtengan la correspondiente autorización sanitaria. La disposición exceptúa únicamente aquellos casos vinculados con investigaciones clínicas expresamente autorizadas por la propia ANMAT.

Además, el organismo explicó que los productos detectados carecen de registros que permitan acreditar su elaboración legítima y la correspondiente fiscalización sanitaria. En consecuencia, no es posible garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

La medida representa un nuevo paso después de las advertencias que ANMAT había difundido durante agosto y septiembre por la comercialización de productos no autorizados que declaraban contener retatrutida y otros péptidos. Parte de estas ofertas habían sido detectadas en páginas web, plataformas de comercio electrónico y servicios de mensajería.

En este marco, el organismo recordó que cualquier producto destinado a la administración en humanos debe contar con autorización sanitaria para poder comercializarse y utilizarse legalmente en Argentina.

La Disposición 6140/2026 no identifica una marca determinada: la prohibición comprende cualquier producto destinado a humanos que declare contener retatrutide o retatrutida, independientemente de su presentación.

La resolución fue publicada este jueves 24 de septiembre en el Boletín Oficial y establece que la restricción tendrá alcance nacional mientras no exista la correspondiente autorización del organismo sanitario.