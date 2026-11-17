La campaña Vax Team del Ministerio de Salud de Santa Fe se llevó a cabo el lunes 16 de noviembre en la Escuela N° 275 Manuel Belgrano de El Trébol, con la participación de más de 400 niños de los turnos mañana y tarde. La propuesta busca reforzar la vacunación en edad escolar mediante actividades artísticas y pedagógicas.

El senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, destacó la continuidad de esta estrategia, que ya se había implementado en la Escuela Calasanz de San Jorge. Motta señaló que la iniciativa combina aspectos lúdicos y artísticos y que se trabaja en la articulación entre el sistema de salud y el Ministerio de Educación para fortalecer las coberturas vacunales, en línea con la política sanitaria del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Silvia Ciancio.

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Por su parte, la intendenta de El Trébol, Natalia Sánchez, resaltó la colaboración con la cartera sanitaria provincial para difundir el mensaje preventivo en los hogares, especialmente a través de los niños, quienes luego transmiten la importancia de la vacunación a sus familias.

Valeria Fariza, referente de Inmunizaciones del departamento San Martín, explicó que la campaña involucra a los ministerios de Salud, Cultura y Educación para llegar a distintos puntos de la provincia. Indicó que el objetivo principal es mejorar las coberturas escolares y valoró la participación activa de los niños, que asisten con sus álbumes de figuritas y consultan sobre las dosis pendientes. También agradeció el trabajo de las enfermeras vacunadoras y la disposición de las escuelas para facilitar el acceso a los equipos de salud.

Desde el ámbito local, la directora del SAMCo de El Trébol, Micaela López, calificó la obra de teatro incluida en la campaña como una estrategia creativa para que los niños comprendan la importancia de la vacunación. La directora de la Escuela N° 275, María Laura Griffa, comentó que los estudiantes esperaban con entusiasmo la función teatral.

La estrategia Vax Team

El programa combina un álbum de figuritas, una serie animada y una obra teatral para incentivar a los niños a completar los esquemas obligatorios de vacunación. En el material, los villanos son gérmenes que intentan atacar la ciudad, mientras que los niños se convierten en superhéroes al activar sus poderes mediante las vacunas, que generan una barrera protectora contra distintas enfermedades.

Desde marzo de 2026, los alumnos de nivel inicial y primario reciben un álbum con ilustraciones que representan cada vacuna. Las figuritas se entregan en centros de salud y hospitales al controlar el carnet o aplicar dosis pendientes. Los adolescentes que cumplen 11 años reciben una "Tarjeta de Poder" que simboliza nuevas protecciones a esa edad.

Durante el primer semestre de este año, la campaña mostró un aumento en las coberturas de vacunación escolar en toda la provincia en comparación con el mismo período de 2025. En niños de 5 años, la cobertura del refuerzo de Triple Bacteriana Celular subió del 25,5 % al 30,4 %, la de Varicela del 23,8 % al 28,5 % y la de IPV del 24,8 % al 30,6 %. En niños de 11 años, la cobertura de Triple Bacteriana Acelular aumentó del 26,4 % al 33,5 %, la de VPH femenino del 28,3 % al 33,3 % y la de Meningococo del 26 % al 32,5 %.

El material de la campaña y el mapa actualizado de vacunatorios habilitados están disponibles en el sitio oficial del gobierno de Santa Fe.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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