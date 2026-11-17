El martes 17 de noviembre, especialistas en urología alertaron sobre cinco mitos que contribuyen a que miles de hombres posterguen el diagnóstico del cáncer de próstata, la neoplasia más frecuente en varones. Según indicaron, casi la mitad de los casos se detecta en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de curación son menores.

Foto: Redes sociales

El cáncer de próstata está asociado principalmente a la edad, con pocos diagnósticos antes de los 50 años y un porcentaje elevado en hombres mayores de 70. Sin embargo, alrededor del 40% de los hombres demora en realizarse controles, a pesar de que el primer paso es un análisis de sangre sencillo.

El Dr. Jorge Méndez, urólogo del CMC de Mendoza de Boreal Salud, explicó que las razones más comunes para la postergación son creencias infundadas: la idea de que el estudio es invasivo, que no corresponde realizarlo sin síntomas o que el control es exclusivo para hombres muy mayores. “Son ideas transmitidas de generación en generación que no tienen sustento médico y dificultan la detección precoz”, señaló.

Los cinco mitos que dificultan la detección

El primer mito es pensar que la ausencia de síntomas indica salud. En las etapas iniciales, el cáncer de próstata suele ser asintomático, y los signos aparecen cuando la enfermedad ya está avanzada. Por eso, los especialistas recomiendan controles preventivos incluso sin molestias.

El segundo mito es que el control se limita al tacto rectal, un procedimiento que genera temor. En realidad, el primer estudio es el análisis de antígeno prostático específico (PSA), y el tacto rectal u otros estudios se realizan solo si el urólogo lo considera necesario. Además, técnicas como la resonancia magnética multiparamétrica permiten evaluar la próstata con mayor precisión.

El tercer mito sostiene que el cáncer de próstata afecta solo a hombres muy mayores. Aunque la incidencia aumenta con la edad, se recomienda iniciar controles a partir de los 50 años, o desde los 40 o 45 si existen antecedentes familiares o factores de riesgo.

El cuarto mito es que un diagnóstico implica la pérdida de la vida sexual. No todos los tumores requieren tratamiento inmediato; algunos pueden manejarse con vigilancia activa. Además, los tratamientos actuales son menos invasivos y preservan la calidad de vida cuando el diagnóstico es temprano.

El quinto mito es creer que un solo control es suficiente. Los especialistas insisten en que los chequeos deben ser periódicos, anuales o cada dos años según indicación médica, ya que un resultado normal no garantiza ausencia futura de la enfermedad.

Según los urólogos, la mortalidad por cáncer de próstata en Argentina ha disminuido entre 2014 y 2024, en parte por un aumento en la consulta temprana. Sin embargo, la desinformación, el miedo y el pudor siguen siendo barreras para muchos hombres.

El desafío actual es un cambio cultural que incorpore el control urológico como un hábito de rutina para hombres a partir de los 50 años, o antes si tienen antecedentes familiares, con el fin de mejorar el pronóstico y salvar vidas.

Notas relacionadas