Medicamentos: por qué no hay que tirar cajas y prospectos

Guardar un medicamento correctamente forma parte de su utilización segura. Ese fue uno de los principales conceptos abordados por Mónica Zallio y Miriam Romero durante el micro de farmacia de El Primero de la Mañana, por FM Sonic 103.1, donde explicaron la importancia de los envases, los prospectos y las condiciones de conservación.

Durante la charla señalaron que el envase de un medicamento no responde solamente a cuestiones comerciales. El denominado envase primario es aquel que se encuentra directamente relacionado con el producto, como un blíster, un frasco o una ampolla, y tiene entre sus funciones protegerlo frente a determinadas condiciones ambientales.

La recomendación general es mantener los medicamentos en sus envases originales y respetar las condiciones indicadas para cada producto. La temperatura, la humedad y la exposición a la luz pueden afectar su conservación.

Por ese motivo, durante el programa se hizo especial hincapié en evitar lugares como el baño o la cocina. Tampoco resulta conveniente dejar medicamentos durante períodos prolongados dentro de un automóvil expuesto a temperaturas elevadas.

En cuanto a aquellos productos que necesitan cadena de frío, Zallio y Romero explicaron que deben respetarse específicamente las temperaturas indicadas en el envase. No todos los medicamentos deben colocarse en la heladera y hacerlo cuando no corresponde también puede alterar sus características.

Otro punto abordado fue el uso de pastilleros. Como criterio general, no debería retirarse anticipadamente un medicamento de su envase original sin conocer previamente sus condiciones particulares de conservación. Ante tratamientos que requieren organizar varias dosis diarias, la recomendación es consultar al farmacéutico sobre la forma adecuada de hacerlo.

El prospecto también fue uno de los protagonistas de la conversación. Allí puede encontrarse información sobre composición, indicaciones, forma de administración, contraindicaciones, advertencias, conservación y posibles efectos adversos.

Además, la regulación argentina incorporó un cambio tecnológico. La Disposición 2891/2026 de ANMAT estableció la incorporación de códigos bidimensionales —QR o Data Matrix— en los envases secundarios de las especialidades medicinales. A través de ellos se puede acceder desde un dispositivo móvil al prospecto vigente y a información destinada al paciente.

Las profesionales también remarcaron la importancia de la consulta farmacéutica. Frente a dudas sobre dosis, horarios, conservación, interacciones o posibles efectos adversos, la recomendación es evitar decisiones basadas únicamente en experiencias personales y consultar al médico o farmacéutico.

El mensaje final del micro fue concreto: conservar la caja y la información del medicamento permite mantener datos fundamentales como su identificación, lote, vencimiento y condiciones de almacenamiento.