ANMAT prohibió tres productos sin registro sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de tres productos que eran ofrecidos con indicaciones vinculadas a distintas afecciones de salud.

La decisión quedó establecida mediante la Disposición 6457/2026 y comprende al “Super calcio cubano”, el “Suplemento nutritivo 0.44” y el “Ungüento de árnica + coca”.

La investigación comenzó a partir de dos denuncias recibidas por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Según consta en la disposición, los dos primeros artículos eran ofrecidos en un comercio de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Por otro lado, el ungüento fue detectado a partir de una denuncia por su comercialización en la vía pública, en la estación de tren de Quilmes.

Qué detectó la ANMAT

Tras las actuaciones correspondientes, el organismo verificó que los tres productos no estaban inscriptos ante la ANMAT y que tampoco pudo identificarse un establecimiento responsable habilitado por la autoridad sanitaria.

En este marco, la administración señaló que se desconocen las condiciones de manufactura de los artículos, una circunstancia que impide garantizar su trazabilidad.

El “Super calcio cubano” se presentaba en su rótulo como una “vitamina para calcificar los huesos” y enumeraba componentes como calcio, magnesio, zinc, fósforo, hierro, vitamina E, levadura de cerveza y cartílago de tiburón, entre otros.

Además, la etiqueta le atribuía aplicaciones para artritis, artrosis, osteoporosis, reumatismo, dolores musculares, caída del cabello y Parkinson, entre otras afecciones. Estas propiedades corresponden a afirmaciones incluidas en el producto y no a indicaciones terapéuticas avaladas por ANMAT.

El “Suplemento nutritivo 0.44”, por su parte, mencionaba calcio y vitaminas B12 y E y era promocionado para problemas como gota, reumatismo, lumbago, calambres, mareos y dolores óseos. También sostenía en su etiqueta que podía “regenerar los tejidos”, afirmación que no cuenta con respaldo sanitario informado por el organismo.

El tercer producto alcanzado es el “Ungüento de árnica + coca”, cuyo envase señalaba una “nueva fórmula con aceite de cannabidol”, industria uruguaya y un contenido de 190 gramos.

Prohibición en todo el país

La ANMAT resolvió impedir el uso, distribución y comercialización de los tres artículos en todo el territorio nacional con el objetivo de proteger a potenciales compradores y usuarios.

La medida fue firmada por el administrador nacional del organismo, Luis Eduardo Fontana, y será comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a organismos nacionales vinculados con Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

La resolución implica que ninguno de estos productos puede ser comercializado legalmente en el país mientras se mantenga vigente la prohibición.