Venado Tuerto se prepara para recibir el evento Puerto Rural el domingo 29 de noviembre desde las 9 horas en la Sociedad Rural local. La jornada combinará competencias deportivas con actividades recreativas y sociales para toda la comunidad.

Foto: Redes sociales

El licenciado Mariano Torres Mora, responsable de Caminos y Puerto Fitness, informó que la iniciativa celebra el primer aniversario de Puerto Fitness y los 11 años del proyecto Caminos. El objetivo es promover el movimiento activo y el encuentro vecinal más allá del gimnasio, aprovechando los espacios al aire libre.

La programación deportiva comenzará a las 9 en la pista central del predio ruralista con el "Desafío Híbrido", una prueba que combina estaciones de ejercicios funcionales con tramos de 800 metros de corrida o caminata. La modalidad incluye ocho bloques consecutivos con actividades como salto a la tranquera, empuje y tracción de trineos, burpees, levantamiento de pesas, caminata de granjero, estocadas y lanzamientos de pelotas wall balls. Los participantes podrán competir de forma individual o en duplas, con reglas específicas para la coordinación en equipo.

Simultáneamente, se disputarán una carrera de 10 kilómetros rurales, una posta de velocidad de 10 kilómetros en duplas y una correcaminata participativa de 3 kilómetros por los senderos arbolados del predio.

A partir del mediodía, se entregarán los premios y comenzará la etapa social y recreativa. El público podrá disfrutar de una propuesta gastronómica, música en vivo con bandas de folclore, rock y DJs, además de charlas con deportistas locales que compartirán sus experiencias sobre la actividad física y la superación personal. Para los niños, habrá actividades recreativas, circuitos, pistolas de gel y simuladores.

Las inscripciones para las competencias tienen un costo de 45.000 pesos e incluyen la entrada al evento. Se pueden realizar a través del Instagram @caminosbpfitness o por WhatsApp al 3462 27012, con descuentos para grupos. El ingreso para espectadores es gratuito para menores de 12 años, 5.000 pesos para jóvenes de 13 a 18 años y 15.000 pesos para mayores de 19 años, con venta anticipada en la sede de Puerto Fitness en el Patio Casey Shopping.

Torres Mora recordó que su vínculo con la Sociedad Rural es personal, ya que en su infancia solía jugar en ese predio. Destacó que realizar el evento allí representa un reencuentro con sus raíces y una oportunidad para transmitir un mensaje de salud y vida activa a la región.

La invitación está abierta a toda la comunidad para participar de esta jornada que combina deporte, cultura y recreación en un espacio emblemático de Venado Tuerto.

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