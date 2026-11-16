El Tenis Club Ciudad de Venado Tuerto sufrió un robo durante el último fin de semana, cuando delincuentes sustrajeron el cableado eléctrico de sus cuatro canchas de tenis, provocando daños significativos en las instalaciones.

Foto: Redes sociales

Desde la institución expresaron su tristeza e indignación por el hecho y destacaron el esfuerzo diario de quienes mantienen y hacen crecer el club. En un comunicado, señalaron que estos actos afectan a todos los que sienten el club como propio.

A pesar del daño, el club reafirmó su compromiso de continuar trabajando para recuperar las instalaciones y mantener el espacio que construyen entre todos sus miembros.

El Tenis Club Ciudad resaltó que su valor no se limita a las instalaciones físicas, sino que reside en la comunidad que lo sostiene día a día.

En este marco, la institución concluyó con un llamado a la unidad y al compromiso colectivo para superar esta situación y seguir adelante.

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