Deportes del Sur

La Liga Venadense pone en marcha la Promoción con dos cruces

Este domingo 15 de noviembre, desde las 17, se disputarán los encuentros de ida entre los equipos que buscan asegurar su lugar en Primera A para la próxima temporada.
 

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La Liga Venadense de Fútbol comenzará este domingo una nueva instancia de definición con los partidos de ida de la Promoción, que tendrá como protagonistas a Atlético Elortondo, Deportivo San Jorge, Independiente de Amenábar y Ciudad Nueva.

Los dos representantes de Primera A buscarán conservar su lugar en la máxima categoría, mientras que los conjuntos provenientes de Primera B intentarán conseguir el ascenso.

Atlético Elortondo recibe a Independiente de Amenábar

Uno de los encuentros se disputará en el estadio Pancho Fiori, donde Atlético Elortondo enfrentará a Independiente de Amenábar desde las 17.

El conjunto local intentará aprovechar su condición de anfitrión para obtener un resultado favorable antes del encuentro de vuelta.

Deportivo San Jorge se enfrenta a Ciudad Nueva

En simultáneo, Deportivo San Jorge recibirá a Ciudad Nueva en su estadio, también desde las 17.

El equipo de San Jorge buscará hacerse fuerte como local, mientras que Ciudad Nueva intentará dar el primer paso hacia el ascenso a Primera A.

PROMOCIÓN LIGA VENADENSE - PARTIDOS DE IDA

HoraPartidoEstadio
17:00Atlético Elortondo vs. Independiente de AmenábarPancho Fiori
17:00Deportivo San Jorge vs. Ciudad NuevaEstadio de San Jorge
Domingo 15 de noviembre de 2026
Partidos de ida por el ascenso y la permanencia en Primera A.

Ambos encuentros corresponden a la ida. Las series se completarán con las revanchas, cuya programación no figura en la información difundida.

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