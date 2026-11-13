La Liga Venadense pone en marcha la Promoción con dos cruces

La Liga Venadense de Fútbol comenzará este domingo una nueva instancia de definición con los partidos de ida de la Promoción, que tendrá como protagonistas a Atlético Elortondo, Deportivo San Jorge, Independiente de Amenábar y Ciudad Nueva.

Los dos representantes de Primera A buscarán conservar su lugar en la máxima categoría, mientras que los conjuntos provenientes de Primera B intentarán conseguir el ascenso.

Atlético Elortondo recibe a Independiente de Amenábar

Uno de los encuentros se disputará en el estadio Pancho Fiori, donde Atlético Elortondo enfrentará a Independiente de Amenábar desde las 17.

El conjunto local intentará aprovechar su condición de anfitrión para obtener un resultado favorable antes del encuentro de vuelta.

Deportivo San Jorge se enfrenta a Ciudad Nueva

En simultáneo, Deportivo San Jorge recibirá a Ciudad Nueva en su estadio, también desde las 17.

El equipo de San Jorge buscará hacerse fuerte como local, mientras que Ciudad Nueva intentará dar el primer paso hacia el ascenso a Primera A.

PROMOCIÓN LIGA VENADENSE - PARTIDOS DE IDA Hora Partido Estadio 17:00 Atlético Elortondo vs. Independiente de Amenábar Pancho Fiori 17:00 Deportivo San Jorge vs. Ciudad Nueva Estadio de San Jorge Domingo 15 de noviembre de 2026

Partidos de ida por el ascenso y la permanencia en Primera A.

Ambos encuentros corresponden a la ida. Las series se completarán con las revanchas, cuya programación no figura en la información difundida.