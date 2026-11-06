Elortondo prepara Entre Panes: gastronomía, artistas locales y Monada

Elortondo se prepara para recibir la primera edición de Entre Panes, una celebración que tendrá lugar el domingo 22 de noviembre en el Parque 19 de Marzo. La actividad comenzará a las 15 y contará con una programación que combinará propuestas gastronómicas, presentaciones artísticas, música en vivo y espacios recreativos.

La iniciativa es organizada por la Comuna de Elortondo, encabezada por el presidente comunal Angelo Yocco, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para los vecinos y promover la participación de artistas, instituciones y emprendedores locales.

Uno de los aspectos centrales de la jornada será la integración de los talleres culturales que funcionan durante el año en la localidad.

Los talleres culturales tendrán su espacio

La secretaria de Cultura, Anabel Riccardo, explicó que la programación artística estará integrada principalmente por las presentaciones de cierre de los talleres de la Casa de la Cultura.

Participarán cuatro academias de folclore, grupos de ritmo urbano y academias invitadas de danzas españolas y ballet.

También se expondrán trabajos realizados en los espacios de mosaiquismo, corte y confección, ecocreadores, macramé y lengua y cultura originaria.

Por su parte, la Escuela de Música ofrecerá una presentación con instrumentos de viento y percusión, mientras que la Banda Comunal también formará parte del espectáculo.

La colonia de adultos participará con producciones de plástica y memoria cognitiva, además de una presentación del taller de movilidad.

Durante la tarde se entregarán diplomas a docentes, talleristas y alumnos que participaron de las actividades desarrolladas a lo largo del año.

Música en vivo y cierre con Monada

La programación musical incluirá la participación de Lo que suena, agrupación local integrada por Darío Horton y Lucas Maidana.

También actuarán Porckandroll, de Firmat, con un repertorio de rock nacional, y Sopa de Garrón, con su propuesta de punk rock.

El cierre de la celebración estará a cargo de Monada, grupo que encabezará la última parte de la jornada.

Concurso gastronómico y propuestas para las familias

La gastronomía tendrá un lugar destacado mediante un concurso en el que un jurado seleccionará al sándwich más innovador, al más suculento y al más sabroso.

Además, se instalarán puestos de comida, carros cerveceros y espacios con sillas y tablones. La organización también anunció la comercialización de ecovasos de medio litro y un litro.

El predio contará con un paseo de artesanos y un parque de diversiones, con propuestas destinadas a distintos públicos.

Una celebración que busca tener continuidad

El presidente comunal Angelo Yocco señaló que la intención es que Entre Panes se convierta en un espacio de participación para los vecinos y que también pueda convocar a visitantes de otras localidades.

Desde la organización plantearon la posibilidad de darle continuidad a la propuesta durante los próximos años, aunque su realización dependerá de las evaluaciones posteriores a esta primera edición.

Por el momento, la convocatoria está prevista para el domingo 22 de noviembre, desde las 15, en el Parque 19 de Marzo de Elortondo.