Torneo UDC: quedaron definidos los finalistas de Sub 16 y Primera

El Torneo UDC de hockey empieza a acercarse a su final. Este fin de semana se jugaron las semifinales de Sub 16 y Primera en la cancha de Studebaker, donde los equipos dejaron todo para conseguir un lugar en la gran final.

Sub 16: Jockey Club y Studebaker jugarán la final

En el primer partido, Jockey Club le ganó 2 a 1 a Sportsman. Carola Coppo marcó el único gol de Sportsman, mientras que Lara Zugasti y José Coda anotaron para Jockey, que consiguió el pase a la final.

En la otra semifinal, Studebaker se quedó con la victoria frente a C.E.F. 54 por 3 a 1. Los goles del equipo ganador fueron de Larisa Depaoli, Katia Broglia y Francesca Rinaldi. Para C.E.F. 54 convirtió Delfina Dabove.

Así, Jockey Club y Studebaker definirán quién se queda con el título de la categoría.

Primera: Unión y Cultura y C.E.F. 54 también están en la final

En Primera hubo dos partidos muy parejos y las clasificaciones se definieron desde los penales australianos.

Unión y Cultura empató 2 a 2 frente a Jockey Club. Para el equipo de Jockey marcaron Abril Serra y Francisca Kugler. Luego, en la definición por penales australianos, Unión y Cultura ganó 4 a 3 y se aseguró un lugar en la final.

En el otro cruce, C.E.F. 54 y Sportsman terminaron 1 a 1. Victoria Bertola convirtió para C.E.F. 54 y Faustina Grieco hizo el gol de Sportsman. La serie también se definió por penales australianos, donde C.E.F. 54 consiguió la clasificación.

Las finales se jugarán en Sportsman

Con las semifinales terminadas, ya se conocen los cuatro equipos que buscarán quedarse con el campeonato del Torneo UDC.

En Sub 16, la final será entre Jockey Club y Studebaker, mientras que en Primera se enfrentarán Unión y Cultura y C.E.F. 54.

La cancha de Sportsman, en Villa Cañás, será el escenario de las finales, donde se conocerán los campeones de las dos categorías.