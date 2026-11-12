Hockey masculino: cuatro partidos entre reposicionamiento y semifinales
El hockey masculino de la Unión del Centro tendrá una jornada de definiciones este domingo 15 de noviembre, con cuatro partidos que se desarrollarán en las instalaciones de Jockey Club de Venado Tuerto.
La programación contempla dos instancias de competencia. Por un lado, Centenario, Muni VT, Ciudad y Sportsman participarán de un cuadrangular de reposicionamiento. Por otro, C.E.F. 54, Jorge Newbery, Jockey Club y Unión y Cultura disputarán los encuentros por un lugar en la final.
Sportsman enfrenta a Ciudad en el cuadrangular
La actividad comenzará a las 9:00 con el enfrentamiento entre Centenario y Muni VT.
A las 11:00 será el turno de Sportsman de Villa Cañás, que se medirá con Ciudad de Venado Tuerto.
Ambos encuentros forman parte del cuadrangular de reposicionamiento, una instancia diferenciada de la definición por el título.
Cuatro equipos buscan llegar a la final
Por la tarde comenzarán los cruces que determinarán a los dos finalistas.
Desde las 15:00, C.E.F. 54 enfrentará a Jorge Newbery de Rufino. Posteriormente, a las 17:00, Jockey Club jugará ante Unión y Cultura.
Los ganadores de estos dos encuentros obtendrán su clasificación a la final del certamen.
HOCKEY MASCULINO | DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
|Horario
|Partido
|Instancia
|9:00
|Centenario vs. Muni VT
|Reposicionamiento
|11:00
|Ciudad vs. Sportsman
|Reposicionamiento
|15:00
|C.E.F. 54 vs. Jorge Newbery
|Por un lugar en la final
|17:00
|Jockey Club vs. Unión y Cultura
|Por un lugar en la final
La jornada permitirá conocer a los finalistas del hockey masculino, mientras que el cuadrangular de reposicionamiento continuará definiendo la ubicación de sus participantes.
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