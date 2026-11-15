Liga Venadense: tres semifinalistas y Studebaker define su futuro el miércoles

La Liga Venadense de Fútbol completó este domingo 15 de noviembre los encuentros de vuelta de los cuartos de final de Primera División A. La jornada dejó tres equipos clasificados a semifinales y una serie que necesitará un tercer partido para determinar quién ocupará el último lugar entre los cuatro aspirantes al título.

Atlético Peñarol de Elortondo, Sportsman Carmelense y Unión y Cultura de Murphy consiguieron avanzar de ronda, mientras que Studebaker de Villa Cañás y Jorge Newbery de Venado Tuerto volverán a enfrentarse el miércoles 18 de noviembre, desde las 21.

Studebaker perdió en Villa Cañás y tendrá una última oportunidad

Uno de los resultados de la jornada se produjo en el estadio Nemesio "Pilín" Montoto, donde Jorge Newbery derrotó 2-0 a Studebaker, con goles de Bernardo Lorenzetti y Blas Viletto.

El conjunto de Villa Cañás había ganado 1-0 el encuentro de ida, disputado en Venado Tuerto, pero no pudo sostener la ventaja en su estadio.

De esta manera, la serie deberá resolverse en un tercer partido, programado para el miércoles 18 de noviembre a las 21, nuevamente en Villa Cañás.

El encuentro tendrá una condición determinante: Studebaker necesitará ganar para avanzar a semifinales. Jorge Newbery, en cambio, clasificará tanto con una victoria como con un empate, debido a su mejor diferencia de gol en los encuentros anteriores.

Peñarol eliminó a Racing en Teodelina

Atlético Peñarol consiguió su clasificación después de superar 2-1 a Racing Club en el estadio Juan Falcón.

Diego González y Ezequiel Torres marcaron para el conjunto de Elortondo, mientras que Agustín Chavaño convirtió el gol del equipo local.

Peñarol había ganado 1-0 en la ida y cerró la eliminatoria con un resultado global de 3-1.

Sportsman Carmelense dejó afuera a Teodelina FBC

Sportsman Carmelense también aseguró su lugar entre los semifinalistas tras derrotar 1-0 a Teodelina FBC como visitante.

Lucas Muriado convirtió el único gol del partido, que permitió al conjunto de Carmen imponerse por 2-1 en el marcador global.

La serie había comenzado con un empate 1-1, por lo que la victoria en Teodelina terminó definiendo la clasificación.

Unión y Cultura avanzó con otra victoria

En Murphy, Unión y Cultura derrotó 3-0 a Juventud Pueyrredón y confirmó su clasificación a semifinales.

Jerónimo Santorcuato fue autor de dos goles, mientras que Facundo Canelo completó el marcador para el conjunto local.

El equipo de Murphy había ganado 1-0 en el primer encuentro y cerró los cuartos de final con un global de 4-0.

Todos los resultados de los cuartos de final Partido de vuelta Resultado Global Racing – Atlético Peñarol 1-2 1-3 Teodelina FBC – Sportsman Carmelense 0-1 1-2 Studebaker – Jorge Newbery 0-2 1-2 Unión y Cultura – Juventud Pueyrredón 3-0 4-0 Importante: La serie entre Studebaker y Jorge Newbery se definirá mediante un tercer encuentro, programado para el miércoles 18 de noviembre a las 21:00 en Villa Cañás.

Cómo podrían quedar las semifinales

La programación de las semifinales dependerá del resultado que se registre el miércoles en Villa Cañás.

Si clasifica Jorge Newbery:

Unión y Cultura vs. Atlético Peñarol.

Jorge Newbery vs. Sportsman Carmelense.

Si clasifica Studebaker:

Unión y Cultura vs. Sportsman Carmelense.

Studebaker vs. Atlético Peñarol.

Los encuentros están previstos para el domingo 22 de noviembre, desde las 17, con las llaves sujetas a la definición del último clasificado.

En este contexto, Studebaker tendrá la posibilidad de continuar en el campeonato jugando nuevamente como local, mientras que Jorge Newbery buscará sostener la ventaja reglamentaria que consiguió tras su victoria en la revancha.