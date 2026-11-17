La Asociación Venadense de Básquet entra en una nueva instancia de definición con el inicio de las semifinales. Cuatro equipos continúan en competencia y buscarán quedarse con uno de los dos lugares disponibles para disputar la final del certamen.

Los primeros encuentros se desarrollarán entre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre, ambos desde las 21:30, con Olimpia y Centenario como locales.

Olimpia y Atlético abren las semifinales

El jueves 19 de noviembre, desde las 21:30, Olimpia recibirá a Atlético en su estadio, en el encuentro que pondrá en marcha una de las dos series semifinales.

El equipo que consiga la victoria quedará a un triunfo de alcanzar la final, mientras que el perdedor deberá recuperarse en el segundo compromiso para mantener sus posibilidades de clasificación.

Centenario recibe a Firmat FBC

La otra semifinal comenzará el viernes 20 de noviembre, también a las 21:30, cuando Centenario enfrente a Firmat Foot Ball Club en el estadio Mateo Migliore.

El conjunto de Firmat buscará comenzar la serie con una victoria como visitante, mientras que Centenario intentará aprovechar su localía para adelantarse en la eliminatoria.

Cómo se definen las semifinales

Las dos series se disputarán bajo el formato de playoffs al mejor de tres encuentros. Esto significa que cada equipo deberá conseguir dos victorias para avanzar a la final.

Si ambos conjuntos ganan un partido, será necesario disputar un tercer enfrentamiento para determinar al clasificado.

Por el momento, resta conocer la programación de los siguientes compromisos, que completarán el calendario de esta instancia.