Liga Venadense: Ciudad Nueva ganó y Atlético Elortondo empató en la promoción

La Liga Venadense de Fútbol disputó este domingo 15 de noviembre los encuentros de ida de la promoción entre equipos de Primera División A y Primera División B. La jornada dejó una victoria visitante y un empate, resultados que mantienen abiertas las dos series de cara a las revanchas.

Ciudad Nueva se impuso en Carmen y llega con ventaja a la revancha

En Carmen, Ciudad Nueva derrotó 1-0 a Deportivo San Jorge, con un gol de Martín Salcedo, y consiguió una ventaja en el primer encuentro de la serie.

El conjunto visitante logró un resultado que le permite afrontar la definición en su cancha con una diferencia favorable en el marcador global.

Por su parte, Deportivo San Jorge deberá revertir la desventaja en el partido de vuelta para mantener sus posibilidades de quedarse con la serie.

Atlético Elortondo e Independiente de Amenábar igualaron 1-1

La otra serie comenzó con un empate en el estadio Pancho Fiori, donde Atlético Elortondo e Independiente de Amenábar terminaron 1-1.

Renzo Pavón convirtió para el conjunto local, mientras que Santiago Vaschetto marcó el tanto de Independiente.

Con este resultado, ninguno de los equipos consiguió una ventaja en el marcador global. La clasificación se resolverá en Amenábar, donde Independiente será local en el encuentro decisivo.

La promoción se definirá el domingo 22 de noviembre

Los encuentros de vuelta están programados para el próximo domingo 22 de noviembre. Ciudad Nueva recibirá a Deportivo San Jorge, mientras que Independiente de Amenábar será local frente a Atlético Elortondo.

Los resultados de ida establecieron una ventaja mínima para Ciudad Nueva y una igualdad en la otra llave. De esta manera, los cuatro equipos mantienen posibilidades de alcanzar sus respectivos objetivos deportivos.

Los horarios de las revanchas y el procedimiento de desempate no fueron especificados en la información disponible.