Venado Tuerto tendrá un fin de semana de tradición, destrezas camperas y música

La Sociedad Rural de Venado Tuerto prepara un fin de semana dedicado a las costumbres criollas, con actividades ecuestres, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas. La programación se realizará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, como parte de las celebraciones anticipadas por el Día de la Tradición.

La iniciativa contará con el acompañamiento de la Asociación Criadores de Caballos Criollos (ACCC) y el Ateneo Juvenil, que participarán de una propuesta destinada a reunir a familias, aficionados a las actividades camperas y público de toda la región.

El Aparte Campero tendrá entrada gratuita

La actividad comenzará el sábado a las 18, en el sector de corrales del predio ruralista, donde se desarrollará la primera jornada del Aparte Campero.

Esta disciplina tradicional del campo argentino pone a prueba la habilidad de los jinetes y el desempeño de los caballos para separar animales de un grupo de hacienda, una práctica vinculada históricamente con las tareas ganaderas.

El público podrá presenciar las pruebas sin abonar entrada, una modalidad que también se mantendrá durante la segunda jornada.

Desde la organización se busca generar un espacio de encuentro alrededor de las tradiciones rurales y acercar estas actividades a quienes no están familiarizados con las destrezas ecuestres.

Una noche de folklore, música y gastronomía

Una vez finalizada la actividad campera del sábado, la celebración continuará con La Peña de la Rural, que tendrá lugar en el sector de ingreso al predio.

La programación musical incluirá las presentaciones de Sin Orilla, Los Bayos y Los Troperos, tres propuestas que formarán parte de una noche dedicada al folklore y al encuentro entre vecinos.

Además, DJ Jere Lorenzetti estará a cargo de la musicalización con una selección de cachengue, ampliando la propuesta para quienes quieran continuar la noche con baile.

Durante el evento habrá servicio de buffet y barra de tragos.

A diferencia de las actividades ecuestres, el ingreso a la peña será pago. Las entradas pueden conseguirse a través de la cuenta de Instagram @lapena.rural, en el comercio La Patria, ubicado en Pueyrredón 2006, o en las oficinas de la Sociedad Rural de Venado Tuerto.

La información difundida no precisa el valor de las entradas ni el horario exacto de inicio de los espectáculos musicales.

El domingo continuará la actividad campera

La programación se retomará el domingo 8 de noviembre a partir de las 9 de la mañana, nuevamente en la zona de corrales, con la segunda jornada del Aparte Campero.

Al igual que el sábado, el acceso será libre y gratuito para el público.

El encuentro se realizará en la antesala del Día de la Tradición, que se conmemora cada 10 de noviembre en homenaje al nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro.

De esta manera, la Sociedad Rural de Venado Tuerto reunirá durante dos días actividades vinculadas con la cultura del campo, la música popular y la gastronomía, con una programación abierta a vecinos de la ciudad y localidades cercanas.