La Liga Venadense de Fútbol tendrá este miércoles una definición entre dos equipos que llegan con una victoria cada uno en la serie de cuartos de final. Studebaker recibirá a Jorge Newbery de Venado Tuerto desde las 21, en el estadio Nemesio “Pilín” Montonoto de Villa Cañás, para disputar el tercer y decisivo encuentro.

La serie comenzó en Venado Tuerto, donde Studebaker consiguió una victoria por 1-0 que le permitió tomar ventaja. Sin embargo, en el segundo encuentro, disputado en Villa Cañás, Jorge Newbery revirtió la situación al imponerse por 2-0 y forzar un tercer partido.

Con estos resultados, ambos equipos llegan con un triunfo por lado, aunque Jorge Newbery cuenta con ventaja deportiva en caso de igualdad.

Qué necesita cada equipo para clasificar

El tercer partido tendrá una condición determinante: si termina empatado, Jorge Newbery avanzará a semifinales por su mejor diferencia de gol en los encuentros anteriores.

De esta manera, Studebaker deberá conseguir una victoria para continuar en el campeonato, mientras que el conjunto de Venado Tuerto podrá acceder a la siguiente instancia tanto con un triunfo como con un empate.

La diferencia acumulada de goles favorece a Jorge Newbery por 2-1, luego de los dos primeros enfrentamientos.

RESULTADOS DE LA SERIE Instancia Resultado / Información Partido de ida Jorge Newbery 0-1 Studebaker Partido de vuelta Studebaker 0-2 Jorge Newbery Partido decisivo Miércoles 18/11, 21:00 Estadio Nemesio “Pilín” Montonoto

Cómo quedarían las semifinales de la Liga Venadense

El resultado de este encuentro también determinará la conformación definitiva de las semifinales. Unión y Cultura, Peñarol y Sportivo Carmelense aguardan la resolución de la llave.

Si clasifica Jorge Newbery:

Unión y Cultura vs. Peñarol.

Jorge Newbery vs. Sportivo Carmelense.

Si clasifica Studebaker:

Unión y Cultura vs. Sportivo Carmelense.

Studebaker vs. Peñarol.

Por lo tanto, la definición en Villa Cañás no solamente resolverá el último clasificado, sino que también establecerá los dos enfrentamientos de la próxima instancia.

Villa Cañás será escenario de la definición

El estadio Nemesio “Pilín” Montonoto recibirá el tercer enfrentamiento entre Studebaker y Jorge Newbery, luego de una serie en la que ambos equipos consiguieron imponerse en condición de visitante.

El encuentro está programado para el miércoles 18 de noviembre, a las 21, y su resultado permitirá completar el cuadro de semifinales de la Liga Venadense.