Básquet: Centenario, Olimpia y Firmat FBC ya están en semifinales del Torneo Clausura

Los playoffs del Torneo Clausura de la Asociación Venadense de Básquetbol empiezan a definir a sus semifinalistas. Centenario de Venado Tuerto, Olimpia BBC y Firmat FBC consiguieron su lugar entre los cuatro mejores del campeonato, mientras que Argentino de Firmat logró una ajustada victoria ante Atlético Elortondo y estiró la serie hasta un tercer y decisivo partido.

Centenario volvió a ganar y aseguró su clasificación

Centenario de Venado Tuerto fue el primero en conseguir el pase a semifinales. El equipo dirigido por Diego García derrotó como visitante a Ciudad de Venado por 87 a 60 y cerró la serie de cuartos de final por 2 a 0.

Nicolás Rizzotti fue el máximo anotador del ganador con 21 puntos, incluidos cinco triples. Gonzalo Lozicki aportó 17 y Gaspar Ruiz sumó 13. También se destacó Farid Celador con 5 puntos y 9 rebotes.

En Ciudad de Venado, Danilo Rivero encabezó el goleo con 19 puntos y 10 rebotes, seguido por Tomás Nicolau con 15.

Centenario había ganado el primer partido como local por 78 a 57 y volvió a imponerse en el segundo encuentro para meterse entre los semifinalistas.

Olimpia encontró la diferencia en el tercer cuarto

En Villa Cañás, Olimpia BBC consiguió una buena victoria frente a Sportsman por 84 a 68 y también aseguró su lugar en semifinales.

El encuentro venía parejo durante la primera mitad, con Olimpia arriba por 45 a 39. Sin embargo, el equipo venadense logró sacar una diferencia importante en el tercer cuarto, que ganó por 22 a 12. En los últimos diez minutos ambos equipos anotaron 17 puntos, pero la ventaja conseguida anteriormente le permitió a Olimpia quedarse con el triunfo y cerrar la serie.

Firmat FBC remontó ante Atenas y también clasificó

Firmat FBC consiguió una trabajada victoria por 59 a 56 frente a Atenas y se quedó con el pase a semifinales.

El equipo de Firmat tuvo que remontar un comienzo complicado, ya que Atenas se quedó con el primer cuarto por 20 a 7. La visita fue achicando la diferencia y llegó al descanso solamente tres puntos abajo.

En el tercer período, Firmat logró pasar al frente y llegó al último cuarto con ventaja de 46 a 43. Los diez minutos finales terminaron igualados 13 a 13, resultado que le permitió al conjunto visitante mantener la diferencia y quedarse con una victoria clave para cerrar la serie.

Argentino ganó por un punto y habrá tercer partido en Elortondo

La serie más pareja se vivió en Firmat, donde Argentino derrotó a Atlético Elortondo por 73 a 72 y dejó todo igualado 1 a 1.

Atlético había comenzado mejor y se llevó el primer cuarto por 25 a 16. Sin embargo, Argentino logró recuperarse y llegó al descanso con el marcador igualado en 36. En el tercer período, el local consiguió pasar al frente por 54 a 49.

Atlético no se dio por vencido y ganó el último cuarto por 23 a 19, pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado. Argentino terminó festejando por apenas un punto y consiguió llevar la definición a un tercer encuentro.

El partido decisivo se jugará este domingo 15 de noviembre, desde las 21 horas, en la cancha de Atlético Elortondo. El ganador se quedará con el último lugar disponible en semifinales y enfrentará a Olimpia BBC.

Así quedaron los cuartos de final

Resultados del segundo juego:

Ciudad de Venado 60-87 Centenario de Venado (serie 0-2).

Sportsman de Villa Cañás 68-84 Olimpia BBC (serie 0-2).

Atenas 56-59 Firmat FBC (serie 0-2).

Argentino de Firmat 73-72 Atlético Elortondo (serie 1-1).

Semifinalistas confirmados:

Centenario de Venado.

Olimpia BBC.

Firmat FBC.

El último lugar se definirá entre Argentino de Firmat y Atlético Elortondo. El Torneo Clausura ya tiene tres semifinalistas y espera por el resultado del domingo para conocer cómo quedarán las llaves de la próxima instancia.