Centenario barrió la serie y es el primer semifinalista del Clausura

Centenario de Venado Tuerto se convirtió en el primer equipo clasificado a las semifinales del Torneo Clausura 2026 de Primera División de la Asociación Venadense de Básquet. El equipo dirigido por Diego García derrotó como visitante a Ciudad de Venado Tuerto por 87-60 y liquidó la serie de cuartos de final por 2-0.

El conjunto venadense había conseguido una ventaja importante en el primer enfrentamiento, cuando se impuso por 78-57. En el segundo juego volvió a marcar diferencias y consiguió el pase a la próxima instancia sin necesidad de disputar un tercer partido.

Rizzotti encabezó el goleo de Centenario

Nicolás Rizzotti fue el máximo anotador del encuentro con 21 puntos, incluidos cinco triples. También tuvieron una participación destacada Gonzalo Lozicki, que convirtió 17 unidades, y Gaspar Ruiz, que aportó 13.

Centenario terminó el partido con 12 triples convertidos en 30 intentos, una efectividad del 40% desde larga distancia. Además, registró 17 asistencias y 36 rebotes.

Por el lado de Ciudad, dirigido por Mariano Bozzoni, Danilo Rivero fue el principal anotador con 19 puntos y 10 rebotes. Tomás Nicolau sumó 15 unidades, mientras que Francisco Álvarez Lamas terminó con 9.

El equipo local no pudo revertir la diferencia y se despidió de la competencia en cuartos de final.

Este viernes se completan los segundos juegos de cuartos de final

Con Centenario instalado en semifinales, la atención se trasladará a las otras tres series, que continuarán este viernes 13 de noviembre desde las 21:30.

Sportsman de Villa Cañás recibirá a Olimpia de Venado Tuerto en un encuentro que forma parte de la definición de los cuartos de final.

Los resultados determinarán si se producen nuevas clasificaciones o si alguna de las series necesita un tercer enfrentamiento para definir al semifinalista.