Básquet venadense: Atlético Elortondo avanzó y ya están las semifinales

El Torneo Clausura 2026 de la Asociación Venadense de Básquet ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Atlético Elortondo consiguió el último boleto disponible al imponerse sobre Argentino de Firmat por 91 a 63 en el tercer y decisivo encuentro de la serie de cuartos de final.

El equipo dirigido por Sebastián Vilariño logró una diferencia de 28 puntos y cerró la eliminatoria a su favor. De esta manera, continuará en competencia por el título, mientras que Argentino, conducido por Franco Fogolín, finalizó su participación en el certamen.

Ravera y Sánchez encabezaron la ofensiva de Atlético

La victoria de Atlético Elortondo tuvo como máximos anotadores a Luciano Ravera y Martín Sánchez, ambos con 19 puntos. También fue importante el aporte de Laureano Zalio Benko, que terminó con 18 unidades y siete rebotes.

Martín Mondino, capitán del equipo, sumó ocho puntos, siete rebotes y seis asistencias, mientras que Lázaro Salvia aportó nueve tantos desde el banco.

Uno de los factores estadísticos del partido estuvo en los lanzamientos exteriores. Atlético convirtió 12 de sus 24 intentos de tres puntos, con una efectividad del 50%. Además, registró 41 rebotes y 20 asistencias.

Por el lado de Argentino de Firmat, Alexandro Fermani fue el máximo anotador con 19 puntos y también capturó 13 rebotes. Tiziano Menna lo acompañó con 13 unidades. El conjunto firmatense terminó con tres triples convertidos en 19 intentos, una efectividad del 16%.

Así quedaron los cruces de semifinales Con la clasificación de Atlético Elortondo, el campeonato ingresará en una nueva instancia eliminatoria. Semifinal Enfrentamiento 1 Atlético Elortondo vs. Olimpia BBC 2 Centenario vs. Firmat FBC Torneo Clausura 2026 · Asociación Venadense de Básquet

Los cuatro equipos buscarán avanzar a la final del Torneo Clausura. Por el momento, no se informaron en el material recibido las fechas, horarios ni el formato de disputa de las semifinales.

Centenario, Firmat FBC y Olimpia completan el cuadro

Centenario había conseguido anteriormente su clasificación tras cerrar su serie de cuartos de final por 2-0. Firmat FBC y Olimpia BBC también lograron avanzar y esperan el comienzo de la siguiente instancia.

La atención estará puesta ahora en los dos enfrentamientos que definirán a los finalistas del básquet regional.