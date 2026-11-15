Centenario derrotó a Quilmes y logró cuarto triunfo

El domingo 15 de noviembre, Centenario de Venado Tuerto logró un triunfo por 87 a 80 frente a Quilmes de Mar del Plata en el estadio Mateo Migliore, en un partido correspondiente a la Liga Argentina de Básquet.

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El encuentro comenzó con un dominio claro de Centenario, que mostró un ataque fluido y velocidad para correr la cancha. El equipo local logró sacar una diferencia máxima de 10 puntos promediando el segundo cuarto. Sin embargo, a partir de ese momento, el equipo perdió eficacia ofensiva y sufrió desorden defensivo, lo que permitió a Quilmes un parcial de 14-0 para dar vuelta el marcador y llegar al descanso con una ventaja de 46 a 42.

En el tercer cuarto, Centenario ajustó su defensa, limitando a Quilmes a solo 16 puntos en ese segmento. Con un aporte ofensivo distribuido entre varios jugadores y una destacada actuación de Farid Celador, el local recuperó la ventaja y se puso 68 a 62 antes del último cuarto.

En los minutos finales, Gaspar Ruiz fue clave para mantener la diferencia. El jugador terminó con 22 puntos y 6 rebotes, liderando a Centenario para cerrar el partido con un resultado favorable de 87 a 80. Este triunfo representa el cuarto festejo de la temporada para el equipo venadense.

Con este resultado, Centenario reafirma su posición en la Liga Argentina y continúa en la búsqueda de mejorar su rendimiento en el torneo. El próximo compromiso del equipo será en condición de visitante, donde buscará mantener la racha positiva.

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