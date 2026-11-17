La Regional Venado Tuerto de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) realizará el jueves 19 de noviembre una nueva edición de “Un Productor en Acción” (UPA), una jornada de capacitación e intercambio destinada a productores, ingenieros agrónomos, asesores, contratistas y estudiantes vinculados con el sector agropecuario.

El encuentro tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, específicamente en el Salón Marcos Ciani, con acreditaciones desde las 8 y apertura institucional a las 8:30. La participación será gratuita, aunque los interesados deberán completar una inscripción previa.

La propuesta combinará exposiciones en auditorio durante la mañana con estaciones de trabajo a campo por la tarde. El objetivo es compartir experiencias y conocimientos sobre decisiones productivas que influyen en los costos, la eficiencia de las aplicaciones y los resultados económicos de las explotaciones agrícolas.

Una iniciativa para compartir experiencias entre productores

El ingeniero agrónomo Gustavo Martín, asesor técnico regional de Aapresid Venado Tuerto, explicó que la jornada busca acercar a la comunidad agropecuaria la metodología de intercambio que los integrantes de la institución desarrollan habitualmente.

Según detalló en declaraciones a LT29 Radio Venado Tuerto, la regional está integrada por 24 socios, entre productores y profesionales, que administran o asesoran aproximadamente 74.000 hectáreas en el departamento General López.

Martín señaló que la actividad había perdido continuidad durante la pandemia y que fue retomada en 2025. A partir de esa experiencia, la organización decidió repetir la convocatoria este año.

Además, destacó la necesidad de incorporar conocimientos relacionados con nuevas tecnologías, agricultura de precisión e inteligencia artificial, teniendo en cuenta los cambios que atraviesa la producción agrícola.

Pulverizaciones, clima y comercialización de granos

La programación comenzará a las 8:45 con la conferencia “Decidir antes de pulverizar: calidad de aplicación y mezclas”, a cargo de los ingenieros agrónomos Facundo Menta y Alejandro Brunori.

Durante esta exposición se abordarán aspectos relacionados con la preparación de mezclas de tanque, compatibilidad de productos, calibración de equipos y control de deriva. También se analizarán prácticas destinadas a mejorar la eficiencia de las aplicaciones fitosanitarias y reducir pérdidas.

Posteriormente, desde las 10:45, el especialista Germán Iturriza desarrollará la conferencia “Año Niño con inflación de costos en USD. ¿Qué hacemos con los granos?”.

La presentación estará orientada al análisis del escenario climático y comercial, con especial atención a los costos de producción expresados en dólares, las perspectivas de precios agrícolas y las alternativas de cobertura financiera.

El programa también contempla espacios de intercambio comercial, un receso para almorzar y actividades técnicas durante la tarde.

Cómo participar de la jornada

La acreditación comenzará a las 8 y el cierre está previsto entre las 15:30 y las 16, con sorteos entre los asistentes.

La entrada será libre y gratuita, pero la inscripción previa es obligatoria. El predio contará con servicio de buffet y almuerzo.

Los interesados pueden completar el formulario de inscripción o comunicarse con Gustavo Martín al 3462 56-1879 y Jorge Covernton al 3462 60-6248.

Con esta nueva edición, la Regional Aapresid Venado Tuerto busca sostener un espacio de actualización técnica y vinculación entre los distintos actores de la producción agropecuaria del sur santafesino.