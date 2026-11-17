El miércoles 18 de noviembre continuará en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº17 de la Ciudad de Buenos Aires el juicio contra el cirujano Aníbal Lotocki, acusado por la muerte de Cristian Zárate en 2021 y por lesiones graves a otros pacientes.

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La audiencia comenzará a las 10:00 con la resolución de un pedido presentado por la defensa para convocar a peritos adicionales. Luego, declararán dos testigos vinculados a Sandra Domínguez, denunciante y damnificada en el proceso.

Entre los testimonios ya presentados se encuentra el de la conductora y actriz Carmen Barbieri, quien declaró a principios de noviembre. Barbieri relató que estuvo junto a Domínguez cuando esta casi falleció en su casa y afirmó que su intención es que se haga justicia, sin perjudicar a ninguna de las partes.

Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate, un hombre de 50 años que falleció el 15 de abril de 2021 tras una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Además de Lotocki, están siendo juzgados el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, y el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos, quienes también están señalados por la muerte de Zárate. La contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli, también forma parte del proceso.

Por otro lado, Florencia Krzeczek está acusada de haber ocultado el teléfono de Lotocki para impedir que los investigadores lo localizaran.

El juicio también incluye la investigación por lesiones gravísimas que habrían sufrido dos pacientes intervenidos quirúrgicamente por Lotocki. Originalmente, se presentaron cinco causas, pero tres fueron declaradas prescritas durante el desarrollo del juicio.

El proceso judicial sigue en curso y se espera que en las próximas audiencias se continúe con la presentación de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.

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