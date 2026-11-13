Prisión preventiva para hombre acusado de incendio intencional en Sunchales

Un hombre de 39 años quedó detenido en prisión preventiva tras ser investigado por intentar matar a cinco integrantes de su familia mediante la provocación de un incendio en Sunchales.

La medida fue ordenada por el juez Javier Bottero en una audiencia realizada el jueves en los tribunales de Rafaela, a pedido de la fiscal Paola Sofía Pradolini, quien está a cargo de la investigación.

Leé también: Prisión preventiva para hombre investigado por delitos en San Guillermo

El imputado, identificado por las iniciales EDA, está acusado de haber iniciado un fuego en una vivienda ubicada en Crespo al 600, donde dormían sus padres, un hermano y dos sobrinos menores. El hecho ocurrió el sábado pasado alrededor de las 2 de la madrugada.

Según la fiscal, el hombre provocó el incendio con la intención de matar a las personas que estaban en la casa y luego se retiró del lugar. La familia pudo escapar gracias a que la madre advirtió el fuego y alertó a los demás.

El incendio destruyó por completo la vivienda y afectó edificaciones vecinas, generando un riesgo para la seguridad de los moradores y terceros.

Además, se le atribuye al imputado otro incendio intencional ocurrido en julio en la casa de su hermana, situada en calle Congreso al 2200, mientras ella dormía. En esa ocasión, el fuego se propagó por el garaje y dañó bienes, aunque fue controlado con la ayuda de bomberos.

El juez Bottero dispuso la prisión preventiva por cuatro meses y ordenó que el imputado sea sometido a un examen médico a través de una junta de Salud Mental.

Pradolini explicó que la decisión judicial se basó en las evidencias presentadas, que atribuyen al hombre la autoría de los hechos. También se consideró que la pena en expectativa para los delitos imputados —tentativa de homicidio calificado e incendio doloso— implica cumplimiento efectivo.

El magistrado evaluó que existen riesgos procesales, como el entorpecimiento de la investigación, y que las medidas alternativas a la prisión preventiva propuestas por la defensa no son suficientes para garantizar el proceso.

La causa continúa en investigación bajo la supervisión de la Fiscalía Regional 5.

Fuente: parte de prensa oficial.

Notas relacionadas