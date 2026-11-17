Luis Eugenio Ojeda, conocido como “Cachito”, de 48 años, y su hijo Lucas, de 23, fueron asesinados a tiros el martes 17 de noviembre en una casa ubicada en calle Ayacucho al 200, en barrio Guadalupe, Santa Fe.

Foto: Redes sociales

La pareja de Ojeda dio la alerta tras notar la ausencia de dólares en la vivienda, lo que llevó a los investigadores a considerar el robo como la principal hipótesis del doble homicidio. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron vínculo entre el crimen y los antecedentes judiciales de Ojeda.

Luis Eugenio Ojeda tenía antecedentes penales vinculados a causas de drogas. En 2021 fue procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras un allanamiento en una vivienda de Padre Catena al 4200, donde se incautaron cocaína, marihuana, armas y municiones. La investigación pasó a la Justicia federal y Gendarmería Nacional lo identificó como un vendedor de drogas con participación en maniobras de “pasamanos” entre 2020 y 2021.

Ojeda fue detenido el 5 de junio de 2021 en Villa del Parque y permaneció con prisión preventiva hasta que obtuvo libertad condicional el 2 de julio de 2024. La causa por la que fue procesado sigue en curso.

El doble homicidio ocurrido este martes es investigado por la Justicia local como un caso de homicidio. Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer el móvil y dar con los responsables del ataque.

En este marco, no se brindaron detalles sobre posibles sospechosos ni avances en la investigación, que sigue abierta.

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