La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este lunes 16 en Rosario a Fabricio Ismael B., de 21 años, acusado de haber atacado a su hermano, Marcos B., de 18 años, con un gancho de carnicería durante una discusión familiar.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 7 de noviembre en una vivienda ubicada en pasaje Santa María al 4100. Tras la agresión, Marcos B. fue trasladado en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permaneció internado en estado crítico con asistencia respiratoria.

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Inicialmente, la causa fue investigada como lesiones graves. El fiscal Franco Miatello, de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación, ordenó la intervención de la PDI para esclarecer el hecho. El martes 10, el Departamento Criminalístico realizó peritajes en la vivienda, incluyendo relevamientos fotográficos y el secuestro del gancho de carnicería utilizado en la agresión.

El viernes 13, Marcos B. falleció en el HECA a causa de las heridas sufridas. A partir de ese momento, la investigación pasó a tramitarse bajo la figura de homicidio doloso simple, y se ordenó la detención del presunto agresor.

Este lunes, los investigadores localizaron y detuvieron a Fabricio Ismael B. en la misma vivienda donde ocurrió el ataque. Según informaron, no opuso resistencia al momento de la detención y fue trasladado a la sede de la PDI para continuar con las diligencias judiciales.

El fiscal Miatello dispuso que el detenido permanezca privado de la libertad mientras avanza la investigación.

Por otro lado, en el marco de procedimientos relacionados, se informó que dos personas con pedido de captura fueron detenidas, y otras dos quedaron a disposición de la Justicia por atentado y resistencia a la autoridad. Además, se secuestraron bengalas de humo.

El seguimiento de estas actuaciones se realizó mediante el sistema de monitoreo provincial y contó con la intervención de efectivos de la Unidad Regional II.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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