La Justicia de Venado Tuerto dispuso este martes 17 de noviembre la prisión preventiva de Gastón Ezequiel Clouzet, de 36 años, quien había cumplido una condena por distintos delitos, entre ellos un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y ahora es investigado por cuatro nuevos hechos.

La resolución fue adoptada por la jueza Mariana Vidal, luego de una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad. Durante el encuentro, el fiscal Iván Gastón Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), presentó los cargos y solicitó la medida cautelar.

La investigación comprende un robo cometido contra una mujer de 66 años, amenazas denunciadas por dos exparejas y un presunto incumplimiento de una restricción judicial de acercamiento.

Investigan un robo de $600.000 a una mujer de 66 años

Uno de los hechos ocurrió durante la madrugada del 2 de abril de 2026, en una vivienda de calle Caparrós, donde también funciona una despensa.

Según la hipótesis fiscal, un hombre ingresó al inmueble después de saltar un tapial y sorprendió a una mujer de 66 años que se encontraba cuidando la propiedad de su hija.

El agresor habría utilizado una frazada para cubrirse y un objeto que aparentaba ser un arma para intimidar a la víctima.

De acuerdo con la acusación, obligó a la mujer a ingresar a una habitación, acostarse en una cama y cubrirse el rostro con una almohada, mientras le exigía información sobre el dinero.

El autor se habría llevado aproximadamente $600.000 en efectivo, un teléfono celular, documentación y otros objetos de valor.

Durante la investigación se incorporaron testimonios, movimientos registrados en la cuenta de Mercado Pago de la víctima y otros elementos que, según la Fiscalía, vincularían al imputado con el episodio.

Además, los investigadores encontraron un cuchillo cuya posible relación con el robo continúa bajo análisis.

Denuncias por amenazas contra dos exparejas

La investigación también comprende situaciones denunciadas por dos mujeres que habían mantenido relaciones sentimentales con Clouzet.

Uno de los episodios se habría producido en marzo, cuando el imputado presuntamente amenazó de muerte a una expareja en presencia de sus hijos.

En julio, otra mujer denunció haber recibido mensajes intimidatorios después de finalizar la relación.

A estas acusaciones se suma un hecho ocurrido en agosto, cuando Clouzet habría incumplido una prohibición judicial que le impedía acercarse o comunicarse con una de las denunciantes.

Los hechos forman parte de la investigación penal y todavía no cuentan con una sentencia definitiva.

Una condena anterior de 11 años de prisión

De acuerdo con la información del Registro Nacional de Reincidencia citada en la causa, Clouzet había sido condenado el 26 de noviembre de 2014 a 11 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La sentencia comprendía homicidio agravado por el uso de arma de fuego, robo calificado por efracción, lesiones leves dolosas, amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y portación de arma de fuego.

El 12 de noviembre de 2025 venció aquella condena y recuperó la libertad.

La decisión judicial y los próximos pasos

El imputado fue aprehendido el viernes 13 de noviembre en inmediaciones de Pavón y Caparrós, durante un procedimiento del Comando Radioeléctrico.

En la audiencia, el fiscal Raposo fundamentó la necesidad de mantenerlo detenido y destacó la importancia de proteger a las denunciantes.

La jueza Vidal hizo lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva.

Por el momento, la información disponible no incluye los argumentos de la defensa ni precisa la duración de la medida.