El extitular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, fue citado a declarar en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades en la administración de los fondos del gremio durante su gestión.

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La convocatoria fue realizada por el juez federal Julián Ercolini, quien inicialmente fijó la audiencia para el martes 17 de noviembre a las 10:30 en los tribunales de Comodoro Py, pero fue postergada para el miércoles 18 de noviembre, según confirmaron fuentes judiciales.

Además de la citación, el magistrado ordenó la inhibición total de los bienes de Furlán y el bloqueo de sus cajas de seguridad. La Justicia también anuló las elecciones de la UOM y dispuso el desplazamiento de Furlán de la conducción del sindicato, además de intervenir la organización.

Furlán fue apartado de su cargo en mayo de este año por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Está acusado de una presunta maniobra de administración fraudulenta relacionada con los fondos del sindicato y la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA).

La investigación se centra en dos contratos firmados en 2023 entre la UOM y la empresa USEM S.A., creada poco antes y vinculada a María Soledad Calle, empleada del sindicato. La Justicia busca determinar si la adjudicación de esos contratos buscó beneficiar a esa compañía.

María Soledad Calle también fue citada a declarar por el juez Ercolini, con una audiencia programada para el 24 de noviembre. La dirigente está vinculada además a La Cámpora y es investigada por la compra de un departamento en el edificio de San José 1111, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario.

El avance de la causa y las medidas judiciales reflejan la profundización de la investigación sobre el manejo de los recursos en la UOM durante la gestión de Furlán.